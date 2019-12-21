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Власть -> Лесное хозяйство

В Севастополе хотят рубить сосны по-новому

Суббота
21 декабря 2019
11:54

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

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21 декабря 2019


В Севастополе хотят рубить сосны по-новому

© Новости Крыма

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил разработать для города особый порядок согласования порубочных билетов, сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

Сообщается, что такое решение Развожаев принял из-за ситуации с вырубкой занесенной в «Красную книгу» РФ крымской сосны в Балаклавском и Нахимовском районах.

И.о. начальника Севприроднадзора Юлия Гаврилова пояснила, что если растение занесено в книгу, то порубочные билеты выдаются не региональными, а федеральными ведомствами.

По словам врио губернатора, с учетом общественного резонанса для Севастополя будет разработан особый порядок согласования порубочных билетов, чтобы «процесс был публичным и понятным».

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил остановить вырубку крымской сосны на территории РК и усилить контроль  за сохранением лесов. По словам Аксенова, в преддверии новогодних праздников правоохранители и специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма усилят контроль в этой сфере.

Новости Крыма сообщали ранее:

Четверг, 19 декабря 2019: Аксенов решил запретить сосны на Новый год. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил остановить вырубку сосны крымской на территории РК и усилить контроль за сохранением лесов.

Вторник, 17 декабря 2019: Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя. Елочные базары открылись в столице Крыма. В этом году здесь можно приобрести крымскую сосну, сообщили в управлении торговли и бытового обслуживания населения.

Вторник, 10 декабря 2019: Перед Новым годом в лесах Крыма решили усилить охрану. В предновогодний период Минприроды Крыма сообщает об усилении контроля за незаконной вырубкой хвойных насаждений на полуострове.

Вторник, 10 декабря 2019: В Балаклаве на склонах карьера высаживают лес. На производственных отвалах «Балаклавского рудоуправления» (добывает известняк в карьерах в Балаклаве) в рамках рекультивации до конца декабря будет высажено 3,5 тыс. саженцев сосны, кипариса, гибискуса.

 

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Лесное хозяйство

В Севастополе хотят рубить сосны по-новому

В Севастополе хотят рубить сосны по-новому

Аксенов решил запретить сосны на Новый год

Аксенов решил запретить сосны на Новый год

Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя

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