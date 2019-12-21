В Севастополе хотят рубить сосны по-новому

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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Декабрь 2019
21 декабря 2019
© Новости Крыма
Сообщается, что такое решение Развожаев принял из-за ситуации с вырубкой занесенной в «Красную книгу» РФ крымской сосны в Балаклавском и Нахимовском районах.
И.о. начальника Севприроднадзора Юлия Гаврилова пояснила, что если растение занесено в книгу, то порубочные билеты выдаются не региональными, а федеральными ведомствами.
По словам врио губернатора, с учетом общественного резонанса для Севастополя будет разработан особый порядок согласования порубочных билетов, чтобы «процесс был публичным и понятным».
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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов поручил остановить вырубку крымской сосны на территории РК и усилить контроль за сохранением лесов. По словам Аксенова, в преддверии новогодних праздников правоохранители и специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма усилят контроль в этой сфере.
Новости Крыма сообщали ранее:
Четверг, 19 декабря 2019: Аксенов решил запретить сосны на Новый год. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил остановить вырубку сосны крымской на территории РК и усилить контроль за сохранением лесов.
Вторник, 17 декабря 2019: Крымская сосна появилась в продаже на елочных базарах Симферополя. Елочные базары открылись в столице Крыма. В этом году здесь можно приобрести крымскую сосну, сообщили в управлении торговли и бытового обслуживания населения.
Вторник, 10 декабря 2019: Перед Новым годом в лесах Крыма решили усилить охрану. В предновогодний период Минприроды Крыма сообщает об усилении контроля за незаконной вырубкой хвойных насаждений на полуострове.
Вторник, 10 декабря 2019: В Балаклаве на склонах карьера высаживают лес. На производственных отвалах «Балаклавского рудоуправления» (добывает известняк в карьерах в Балаклаве) в рамках рекультивации до конца декабря будет высажено 3,5 тыс. саженцев сосны, кипариса, гибискуса.
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