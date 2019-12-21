В Крыму рассчитали стоимость новогоднего «Оливье»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму проверят условия хранения новогодней пиротехники Аксенов решил запретить сосны на Новый год В Севастополь завозят новогодние елки из Ульяновской области России Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Новости за:
2019
Декабрь 2019
21 декабря 2019
© Новости Крыма
Также специалисты Крымстата рассчитали стоимость самых популярных новогодних блюд.
Из товаров, входящих в набор товаров для новогоднего стола, за год наиболее подорожали лимоны и апельсины, масло сливочное, яблоки, чай, конфеты шоколадные, овощи консервированные, маринованные, сыры сычужные твердые и мягкие, вино игристое, коньяк. При этом дешевле, чем в прошлом году можно купить огурцы свежие, картофель, кур, мясокопчености, консервы рыбные и икру лососевых рыб.
Читайте: Власти рассказали, приедут ли туристы в Ялту на новогодние каникулы
Стоимость самого популярного праздничного салата — «Оливье» — для семейного ужина или компании друзей в средних ценах по Республике Крым на начало декабря этого года составила 349,02 руб., это на 2,8% больше чем год назад.
Еще на один праздничный салат «Селедка под шубой» хозяйки потратят 171,17 руб., что на 2,8% меньше, чем в прошлом году.
Новости Крыма сообщали ранее:
Среда, 18 декабря 2019: В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака. 19 декабря 2019 года и 20 июня 2020 года - самые востребованные даты для регистрации брака.
Среда, 18 декабря 2019: У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку. Прямо под водой у берегов Судака планируют установить новогоднюю елку.
Среда, 18 декабря 2019: Главная елка Ялты откроется 19 декабря. Торжественное открытие главной городской елки в Ялте состоится 19 декабря.
Вторник, 17 декабря 2019: В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн». Крымский государственный театр юного зрителя поздравит зрителей с новогодними праздниками красочным музыкальным шоу «Питер Пэн» по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Барри.
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/21/v-krymu-rasschitali-stoimost-novogodnego-olive-126092/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
12:57 Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии
12:23 Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу»
11:54 В Севастополе хотят рубить сосны по-новому
11:17 Власти Крыма требуют демонтировать торговые ларьки возле ж/д вокзала
10:30 Задержанному в Украине севастопольскому «единоросу» грозит пять лет тюрьмы
09:49 Стало известно кто сможет получить субсидированные авиабилеты в Крым
09:11 Власти Ялты хотят усилить работу по патриотическому воспитанию детей
08:40 В Крыму рассчитали стоимость новогоднего «Оливье»