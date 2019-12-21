В Крыму рассчитали стоимость новогоднего «Оливье»

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: В Крыму проверят условия хранения новогодней пиротехники Аксенов решил запретить сосны на Новый год В Севастополь завозят новогодние елки из Ульяновской области России Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте

© Новости Крыма

Набор продуктов и напитков для новогоднего стола для семьи из 4-х человек в Крыму составил 6389,83 руб.

Также специалисты Крымстата рассчитали стоимость самых популярных новогодних блюд.

Из товаров, входящих в набор товаров для новогоднего стола, за год наиболее подорожали лимоны и апельсины, масло сливочное, яблоки, чай, конфеты шоколадные, овощи консервированные, маринованные, сыры сычужные твердые и мягкие, вино игристое, коньяк. При этом дешевле, чем в прошлом году можно купить огурцы свежие, картофель, кур, мясокопчености, консервы рыбные и икру лососевых рыб.

Читайте: Власти рассказали, приедут ли туристы в Ялту на новогодние каникулы

Стоимость самого популярного праздничного салата — «Оливье» — для семейного ужина или компании друзей в средних ценах по Республике Крым на начало декабря этого года составила 349,02 руб., это на 2,8% больше чем год назад.

Еще на один праздничный салат «Селедка под шубой» хозяйки потратят 171,17 руб., что на 2,8% меньше, чем в прошлом году.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 18 декабря 2019 : В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака. 19 декабря 2019 года и 20 июня 2020 года - самые востребованные даты для регистрации брака.

Среда, 18 декабря 2019 : У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку. Прямо под водой у берегов Судака планируют установить новогоднюю елку.

Среда, 18 декабря 2019 : Главная елка Ялты откроется 19 декабря. Торжественное открытие главной городской елки в Ялте состоится 19 декабря.

Вторник, 17 декабря 2019 : В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн». Крымский государственный театр юного зрителя поздравит зрителей с новогодними праздниками красочным музыкальным шоу «Питер Пэн» по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Барри.