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В Крыму рассчитали стоимость новогоднего «Оливье»

Суббота
21 декабря 2019
08:40

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
21 декабря 2019


В Крыму рассчитали стоимость новогоднего «Оливье»

© Новости Крыма

Набор продуктов и напитков для новогоднего стола для семьи из 4-х человек в Крыму составил 6389,83 руб.

Также специалисты Крымстата рассчитали стоимость самых популярных новогодних блюд.

Из товаров, входящих в набор товаров для новогоднего стола, за год наиболее подорожали лимоны и апельсины, масло сливочное, яблоки, чай, конфеты шоколадные, овощи консервированные, маринованные, сыры сычужные твердые и мягкие, вино игристое, коньяк. При этом дешевле, чем в прошлом году можно купить огурцы свежие, картофель, кур, мясокопчености, консервы рыбные и икру лососевых рыб.

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Стоимость самого популярного праздничного салата — «Оливье» — для семейного ужина или компании друзей в средних ценах по Республике Крым на начало декабря этого года составила 349,02 руб., это на 2,8% больше чем год назад.

Еще на один праздничный салат «Селедка под шубой» хозяйки потратят 171,17 руб., что на 2,8% меньше, чем в прошлом году.

Новости Крыма сообщали ранее:

Среда, 18 декабря 2019: В Крыму назвали самые популярные даты регистрации брака. 19 декабря 2019 года и 20 июня 2020 года - самые востребованные даты для регистрации брака.

Среда, 18 декабря 2019: У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку. Прямо под водой у берегов Судака планируют установить новогоднюю елку.

Среда, 18 декабря 2019: Главная елка Ялты откроется 19 декабря. Торжественное открытие главной городской елки в Ялте состоится 19 декабря.

Вторник, 17 декабря 2019: В Евпатории состоится новогодняя премьера спектакля «Питер Пэн». Крымский государственный театр юного зрителя поздравит зрителей с новогодними праздниками красочным музыкальным шоу «Питер Пэн» по мотивам повести шотландского писателя Джеймса Барри.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/21/v-krymu-rasschitali-stoimost-novogodnego-olive-126092/

 
 

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