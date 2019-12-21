Стало известно, сколько иностранцев получили украинские разрешения на поездку в Крым

За десять месяцев 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений для иностранных граждан на въезд в Крым.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

По их данным, за весь 2018 год таких специальных разрешений было выдано 2194 (в среднем 182 разрешения в месяц).

В Государственной миграционной службе Украины напомнили, что въезд и выезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Крыма осуществляется согласно порядку, утвержденного Кабинетом министров Украины в 2015 году.

В частности, в документе определен перечень причин, по которым иностранный гражданин может запросить разрешение на въезд – всего 12 пунктов. В их числе: проживание в Крыму родственников, наличие права собственности на объекты недвижимости на полуострове, осуществление журналистской деятельности.

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Ранее глава правления организации «Zmina. Центр прав человека»​ Татьяна Печончик во время выступления в Верховной Раде Украины призвала Кабинет министров упростить процедуру доступа иностранных журналистов в Крым.

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