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Власть -> Власть по-крымски

Стало известно, сколько иностранцев получили украинские разрешения на поездку в Крым

Суббота
21 декабря 2019
07:16

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

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21 декабря 2019


За десять месяцев 2019 года Государственная миграционная служба Украины выдала 1796 специальных разрешений для иностранных граждан на въезд в Крым.

Об этом сообщила Государственная миграционная служба.

По их данным, за весь 2018 год таких специальных разрешений было выдано 2194 (в среднем 182 разрешения в месяц).

В Государственной миграционной службе Украины напомнили, что въезд и выезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Крыма осуществляется согласно порядку, утвержденного Кабинетом министров Украины в 2015 году.

В частности, в документе определен перечень причин, по которым иностранный гражданин может запросить разрешение на въезд – всего 12 пунктов. В их числе: проживание в Крыму родственников, наличие права собственности на объекты недвижимости на полуострове, осуществление журналистской деятельности.

Читайте: Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму

Ранее глава правления организации «Zmina. Центр прав человека»​ Татьяна Печончик во время выступления в Верховной Раде Украины призвала Кабинет министров упростить процедуру доступа иностранных журналистов в Крым.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Украинский вице-премьер пообещал «принести европейские стандарты в Крым». Цель Украины - донести европейские стандарты жизни до жителей Крыма, сказал вице-премьер-министр Украины Дмитрий Кулеба во время открытия сервисной зоны обновленного КПВВ «Каланчак» на админгранице полуострова с Херсонской областью.

Вчера: В администрации Симферополя появится восьмой заместитель главы. Депутаты горсовета Симферополя согласовали кандидатуру Эмиля Мамедиева на должность заместителя главы администрации крымской столицы.

Четверг, 19 декабря 2019: Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом. На админгранице Крыма с Херсонской областью 19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак».

Четверг, 19 декабря 2019: Евросоюз официально продлил на полгода санкции против России. Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/21/stalo-izvestno-skolko-inostrantsev-poluchili-ukrainskie-razresheniya-na-poezdku-v-krym-126102/

 
 

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