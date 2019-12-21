Стало известно кто сможет получить субсидированные авиабилеты в Крым

В 2020 году Росавиация будет субсидировать авиабилеты в Симферополь двум авиакомпаниям.

Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что компания «Аэрофлот» и «Сибирь» (бренд S7) перевезут более 427 тысяч пассажиров в рамках субсидирования полетов. Кроме Симферополя, льготные билеты также можно будет приобрести в Калининград и Дальний Восток, и в обратном направлении.

В ведомстве напомнили, что общий объем средств, выделенных из федерального бюджета на субсидированные перевозки в 2020 году, составляет 5,8 миллиарда рублей, и их будут осуществлять 14 компаний.

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Уточняется, что льготные авиабилеты смогут приобрести граждане РФ в возрасте до 23 лет, а также женщины в возрасте свыше 55 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет.Кроме этого, субсидированные билеты смогут получить сопровождающие ребенка-инвалида и инвалиды с детства второй или третьей группы, а также люди из многодетных семей.

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