Со дна Черного моря поднимают бомбардировщик

Экипаж спасательного судна Черноморского флота «ЭПРОН» поднимает со дна Черного моря фрагменты самолета «Пе-2» времен Второй мировой войны.

Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Алексей Рулев.

По словам Рулева, находка была обнаружена на глубине 80 метров на дне Черного моря у побережья Краснодарского края в районе населенного пункта Джубга. Сначала спасатели осмотрели место с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. После этого четверо водолазов закрепили стропы на фрагментах бомбардировщика, а затем контролировали процесс подъема.

В настоящий момент со дна моря были подняты два двигателя и часть крыла. Работы по подъему фюзеляжа и второго крыла были приостановлены из-за ухудшения погодных условий и продолжатся после установления благоприятной погоды.

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Рулев подчеркнул, что специалисты Черноморского флота выполнят очистку поднятых фрагментов и, в случае обнаружения данных, позволяющих идентифицировать самолет (номера двигателей, пулеметов, и пр.), передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации о бомбардировщике и его экипаже.

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