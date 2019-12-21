Со дна Черного моря поднимают бомбардировщик

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом рассказал начальник отдела информационного обеспечения Алексей Рулев.
По словам Рулева, находка была обнаружена на глубине 80 метров на дне Черного моря у побережья Краснодарского края в районе населенного пункта Джубга. Сначала спасатели осмотрели место с помощью телеуправляемого необитаемого подводного аппарата. После этого четверо водолазов закрепили стропы на фрагментах бомбардировщика, а затем контролировали процесс подъема.
В настоящий момент со дна моря были подняты два двигателя и часть крыла. Работы по подъему фюзеляжа и второго крыла были приостановлены из-за ухудшения погодных условий и продолжатся после установления благоприятной погоды.
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Рулев подчеркнул, что специалисты Черноморского флота выполнят очистку поднятых фрагментов и, в случае обнаружения данных, позволяющих идентифицировать самолет (номера двигателей, пулеметов, и пр.), передадут данные в соответствующие организации для выяснения информации о бомбардировщике и его экипаже.
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