Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии

Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю за контрабанду наркотиков из Бельгии, сообщает пресс-служба суда.

Как было установлено, летом прошлого года житель Севастополя договорился с неизвестным из Бельгии о пересылке наркотиков через почту. Тем же летом мужчина заказал у бельгийца 16 граммов «соли» и 94 грамма гашиша, общей стоимостью более 100 тысяч рублей, которые он перевел через платежную систему QIWI.

Менее чем через две недели наркотики пересекли таможенную границу, после чего их отправили в почтовое отделение Севастополя, где мужчину и задержали с полученными посылками.

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«За контрабанду наркотиков и незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и штраф в размере 600 тысяч рублей», - говорится в сообщении суда.

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