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Происшествия -> Наркотики

Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии

Суббота
21 декабря 2019
12:57

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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Декабрь 2019
21 декабря 2019


Гагаринский районный суд Севастополя вынес приговор местному жителю за контрабанду наркотиков из Бельгии, сообщает пресс-служба суда.

Как было установлено, летом прошлого года житель Севастополя договорился с неизвестным из Бельгии о пересылке наркотиков через почту. Тем же летом мужчина заказал у бельгийца 16 граммов «соли» и 94 грамма гашиша, общей стоимостью более 100 тысяч рублей, которые он перевел через платежную систему QIWI.

Менее чем через две недели наркотики пересекли таможенную границу, после чего их отправили в почтовое отделение Севастополя, где мужчину и задержали с полученными посылками.

Читайте: Сотрудники ФСБ задержали севастопольца при получении посылки с наркотиками

«За контрабанду наркотиков и незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и штраф в размере 600 тысяч рублей», - говорится в сообщении суда.

Новости Крыма сообщали ранее:

Суббота, 14 декабря 2019: Крымчанка осуждена на восемь лет колонии за распространение наркотиков. Железнодорожный районный суд Симферополя признал 59-летнюю жительницу Республики Крым виновной в незаконном сбыте наркотических средств и их прекурсоров в крупном размере.

Пятница, 6 декабря 2019: ФСБ задержала евпаторийского наркоторговца при получении очередной партии. Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории, который получал посылки с наркотическими средствами и сбывал их местным жителям.

Пятница, 6 декабря 2019: Полицейские изъяли у жителя Керчи около 12 кг марихуаны. Сотрудники полиции изъяли у жителя Керчи около 12 килограмм марихуаны.

Воскресенье, 1 декабря 2019: Полицейские Крыма задержали на автостанции мужчину с банкой марихуаны. На автостанции Симферополя полицейски задержали мужчину с наркотиками.

 

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