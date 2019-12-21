Севастополец сядет на 15 лет за контрабанду наркотиков из Бельгии

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
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21 декабря 2019
Как было установлено, летом прошлого года житель Севастополя договорился с неизвестным из Бельгии о пересылке наркотиков через почту. Тем же летом мужчина заказал у бельгийца 16 граммов «соли» и 94 грамма гашиша, общей стоимостью более 100 тысяч рублей, которые он перевел через платежную систему QIWI.
Менее чем через две недели наркотики пересекли таможенную границу, после чего их отправили в почтовое отделение Севастополя, где мужчину и задержали с полученными посылками.
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«За контрабанду наркотиков и незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет и штраф в размере 600 тысяч рублей», - говорится в сообщении суда.
Новости Крыма сообщали ранее:
Суббота, 14 декабря 2019: Крымчанка осуждена на восемь лет колонии за распространение наркотиков. Железнодорожный районный суд Симферополя признал 59-летнюю жительницу Республики Крым виновной в незаконном сбыте наркотических средств и их прекурсоров в крупном размере.
Пятница, 6 декабря 2019: ФСБ задержала евпаторийского наркоторговца при получении очередной партии. Сотрудники ФСБ задержали жителя Евпатории, который получал посылки с наркотическими средствами и сбывал их местным жителям.
Пятница, 6 декабря 2019: Полицейские изъяли у жителя Керчи около 12 кг марихуаны. Сотрудники полиции изъяли у жителя Керчи около 12 килограмм марихуаны.
Воскресенье, 1 декабря 2019: Полицейские Крыма задержали на автостанции мужчину с банкой марихуаны. На автостанции Симферополя полицейски задержали мужчину с наркотиками.
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