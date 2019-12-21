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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

С подрядчика, который ремонтировал набережную в Евпатории, хотят взыскать полмиллиарда

Суббота
21 декабря 2019
15:30

Использованы материалы: Новости Крыма, КП-Крым

Регионы Крыма: Евпатория

Новости за:
2019
Декабрь 2019
21 декабря 2019


Реконструкция набережной имени Терешковой и прилегающего сквера имени Караева в Евпатории должна была завершиться к концу 2019 года.

Однако стройка зависла: чиновники нашли множество нарушений, так что контракт с подрядчиком разорвали. Уже выплаченные полмиллиарда рублей теперь будут возвращать в госбюджет по суду.

Реконструкцией набережной занималось частное предприятие «Каштак», они выиграли тендер в конце 2017 года. Правда, конкурентов у фирмы не было, «Каштак» оказался единственным претендентом на госконтракт в 774,2 миллиона рублей.

Работы начались летом 2018 года. В рамках реконструкции планировалось отремонтировать и построить берегозащитные гидротехнические сооружения длиной в полтора километра, создать искусственные рифы по 80 метров длиной, оборудовать прогулочную зону, умостив ее гранитными террасными плитами, — пишет КП-Крым.

Деньги выделили из федерального бюджета в рамках ФЦП. И представители Федерального Казначейства нагрянули с проверкой год спустя после начала реконструкции – летом 2019 года.

— На данном объекте были выявлены грубые нарушения технологий строительства, проектной документации, а также необоснованное завышение стоимости некоторых строительных материалов. Кроме того, по информации заказчика, подрядчику систематически производилась оплата невыполненных работ, — рассказал министр строительства и архитектуры Михаил Храмов.

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В итоге такой «систематической оплаты» невыполненных работ подрядчик получил примерно 240 миллионов рублей. Всего по состоянию на лето текущего года предприятию «Каштак» перечислили из бюджета порядка 500 миллионов. Неотработанный аванс – порядка 200 миллионов рублей.

ООО «Каштак», с которым разорвали договор, не торопится возвращать в бюджет полученные 500 миллионов. Более того, предприятие хочет через суд заставить городскую администрацию Евпатории продолжить сотрудничество. В Арбитражном суде Республики Крым сейчас рассматривается иск от ООО «Каштак» к управлению капстроительства администрации.

— Просим суд признать недействительным решение муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства администрации города Евпатории Республики Крым» признать недействительным решение об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта, — говорится в исковом заявлении.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/21/s-podryadchika-kotoryi-remontiroval-naberezhnuju-v-evpatorii-hotyat-vzyskat-polmilliarda-126096/

 
 

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