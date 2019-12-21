Россия перекрыла движение по Керченскому проливу до 24 декабря

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Министерство транспорта России перекрыло движение по Керченскому проливу на 4 дня, с 21 по 24 декабря.

Об этом сообщил главный редактор информационного агентства Black Sea News Андрей Клименко в Фейсбуке.

«Мониторинговая группа «Института Черноморских стратегических исследований» и «Майдана иностранных дел» сообщает: 20 декабря 2019 Минтранс России вот просто взял и фактически перекрыл движение по Керченскому проливу на 4 суток – с 21 по 24 декабря 2019 года», – написал он.

По словам Клименко, российское министерство приняло решение о перекрытии движения по Керченскому проливу в период с 21 по 24 декабря в связи с визитом президента России Владимира Путина на открытие железнодорожного сообщения с Крымом.

«Почему? – Потому что 23-го сам президент России поедет на паровозе через мост, а 24-го поедет первый поезд», – отметил Клименко.

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Пресс-служба Министерства транспорта России в пятницу, 29 декабря рекомендовала судовладельцам не выходить в акваторию Керченского пролива.

«В период с 00:00 21 декабря по 23:59 24 декабря не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ. Напоминаем о необходимости неукоснительного соблюдения всех мер безопасности при прохождении акватории моста», – говорится в сообщении ведомства.

Минтранс России ранее предупреждал, что на Керченском мосту с 18 по 25 декабря 2019 года ограничат движение транспорта в связи с проведением технологических работ.

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