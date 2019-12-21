Промоутер назвал дату нового боя Усика

Бой украинского боксера из Крыма Александра Усика и британца Дерека Чисоры состоится 7 марта, сказал сопромоутер украинца Эдди Херн в комментарии изданию BoxingScene, сообщает Радіо Свобода.

Промоутер считает, что потенциальная встреча Усика с чемпионом мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) по версиям WBA, WBO, IBF и IBO с британцем Энтони Джошуа будет «мегабоем». В то же время, если Усику удастся хорошо выступить в поединке с Чисорой, его матч с Джошуа станет «боем-монстром». Скорее всего, украинец выйдет на ринг с чемпионом во второй половине 2020 года.

Место боя Усика и Чисоры пока неизвестно.

35- летний Ричи Дерек Чисора провел на профессиональном ринге 41 поединок и одержал 32 победы. В 2012 году он проиграл украинскому чемпиону Виталию Кличко в бою за пояс Всемирного боксерского совета (WBC).

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Усик одержал 17 побед в 17 поединках на профиринге. В 2018 году он стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

В октябре 2019 Усик провел свой первый бой в супертяжелом весе. Он одержал досрочную победу над американцем Чаззом Уизерспуном.

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