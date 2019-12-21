Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 декабря

Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 15, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 21 декабря.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 81 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 13, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Ялте утром и днем - пасмурная погода, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 83 до 95 процентов. Ветер южный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Севастополе утром и днем - малооблачно, вечером - небольшой дождь. Влажность воздуха в течение дня от 70 до 91 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 11 до 13 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов. Ветер южный до 8 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 94 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 8 до 10, ближайшей ночью от 8 до 10 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 69 до 87 процентов. Ветер южный до 10 м/с. Температура воздуха днем от 11 до 12, ближайшей ночью от 12 до 13 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 85 процентов. Ветер южный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 15, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 93 процентов. Ветер южный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 11, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 9 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Оленевке - 9, в Саках - 10, в Севастополе - 11, в Симеизе - 11, в Феодосии - 10, в Форосе - 11, в Черноморском - 9, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9, на мысе Тарханкут - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Четверг, 19 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Среда, 18 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на среду 18 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 14, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Вторник, 17 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на вторник 17 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 4 до 14, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.