Организатор подпольного казино в Ялте отделался штрафом в полторы тысячи долларов

Ялтинский городской суд приговорил организатора подпольных азартных игр к двум годам лишения свободы условно и штрафу.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крым, семерых его соучастников наказали штрафами.

«Приговором Ялтинского городского суда руководитель группы осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательными сроком на два года и к штрафу в размере 100 тыс руб. Остальным осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 80 тыс руб», - говорится в сообщении.

По данным следствия, участники группы по предварительному сговору в период июля – ноября 2018 года, находясь на территории Ялты, с целью извлечения незаконной прибыли, вне игорной зоны организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей.

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Общая сумма дохода, полученного от незаконной деятельности в игорном заведении, составила более полумиллиона рублей.

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