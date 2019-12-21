Организатор подпольного казино в Ялте отделался штрафом в полторы тысячи долларов

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
Регионы Крыма: Ялта
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21 декабря 2019
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крым, семерых его соучастников наказали штрафами.
«Приговором Ялтинского городского суда руководитель группы осужден к наказанию в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательными сроком на два года и к штрафу в размере 100 тыс руб. Остальным осужденным назначено наказание в виде штрафа в размере от 30 до 80 тыс руб», - говорится в сообщении.
По данным следствия, участники группы по предварительному сговору в период июля – ноября 2018 года, находясь на территории Ялты, с целью извлечения незаконной прибыли, вне игорной зоны организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования и информационно-телекоммуникационных сетей.
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Общая сумма дохода, полученного от незаконной деятельности в игорном заведении, составила более полумиллиона рублей.
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