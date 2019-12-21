Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Общество -> Погода в Крыму

На Крым идут дожди и сильный ветер

Суббота
21 декабря 2019
15:08

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
21 декабря 2019


Сегодня и завтра в Крыму ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщили в МЧС.

Кроме того, в ряде регионов республики на этих выходных пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +10 +15 градусов, а ночью около +5.

В МЧС напоминают, что существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.

Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 декабря

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 15, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Вчера: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Четверг, 19 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Среда, 18 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на среду 18 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 14, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/21/na-krym-idut-dozhdi-i-silnyi-veter-126108/

 
 

Погода в Крыму

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Крыму

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Крыму

Штормовое предупреждение в Крыму: на полуостров идет холодный фронт с дождем и снегом

Штормовое предупреждение в Крыму: на полуостров идет холодный фронт с дождем и снегом

Снег, дожди и шквал в первый день зимы: на Крым идет непогода

Снег, дожди и шквал в первый день зимы: на Крым идет непогода

Декабрь в Крыму начнется с похолодания и мокрого снега

Декабрь в Крыму начнется с похолодания и мокрого снега

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов
СЮЖЕТ
Курортный сезон

В Крыму смогли насчитать 7 млн туристов

Тренды недели

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.