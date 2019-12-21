На Крым идут дожди и сильный ветер

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщили в МЧС.
Кроме того, в ряде регионов республики на этих выходных пройдут дожди. Днем температура воздуха составит +10 +15 градусов, а ночью около +5.
В МЧС напоминают, что существует вероятность чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением легких строений и рекламных конструкций, крыш домов, повалом деревьев, обрывом проводов ЛЭП.
Читайте: Прогноз погоды в Крыму на субботу 14 декабря
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Прогноз погоды в Крыму на субботу 21 декабря. Сегодня в Крыму ожидаются дожди. Температура воздуха днем составит от 6 до 15, ближайшей ночью от 7 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 61 до 95 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
Вчера: Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.
Четверг, 19 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.
Среда, 18 декабря 2019: Прогноз погоды в Крыму на среду 18 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 14, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.
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