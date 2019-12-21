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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Из Крыма не могут выехать полторы тысяч севастопольских должников по алиментам

Суббота
21 декабря 2019
16:15

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
21 декабря 2019


Управление Федеральной службы судебных приставов в Севастополе насчитало полторы тысячи жителей города, которые рискуют не выехать из страны из-за долгов по алиментам.

Всего в регионе в отношении пяти тысяч неплательщиков действуют постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что благодаря временному ограничению права выезда в 2019 году взыскано более семидесяти миллионов, из них в пользу детей — более восьми миллионов рублей.

Читайте: В Крыму суд вынес приговор очередному педофилу

Напомним, что сегодня размер долга, ограничивающий выезд за границу, составляет тридцать тысяч рублей. А для граждан, кто должен возместить вред по более серьезным правонарушениям, — десять тысяч.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: С подрядчика, который ремонтировал набережную в Евпатории, хотят взыскать полмиллиарда. Реконструкция набережной имени Терешковой и прилегающего сквера имени Караева в Евпатории должна была завершиться к концу 2019 года.

Сегодня: Организатор подпольного казино в Ялте отделался штрафом в полторы тысячи долларов. Ялтинский городской суд приговорил организатора подпольных азартных игр к двум годам лишения свободы условно и штрафу.

Сегодня: Задержанному в Украине севастопольскому «единоросу» грозит пять лет тюрьмы. Прокуратура Автономной Республики Крым в Херсонской области передала в суд уголовное дело против задержанного на материковой Украине в начале декабря Игоря Кучерявого.

Вчера: В Крыму суд вынес приговор очередному педофилу. В Крыму суд приговорил 21-летнего жителя Керчи к 12 годам колонии строгого режима за совершение действий сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

 

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