Из Крыма не могут выехать полторы тысяч севастопольских должников по алиментам

Управление Федеральной службы судебных приставов в Севастополе насчитало полторы тысячи жителей города, которые рискуют не выехать из страны из-за долгов по алиментам.

Всего в регионе в отношении пяти тысяч неплательщиков действуют постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что благодаря временному ограничению права выезда в 2019 году взыскано более семидесяти миллионов, из них в пользу детей — более восьми миллионов рублей.

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Напомним, что сегодня размер долга, ограничивающий выезд за границу, составляет тридцать тысяч рублей. А для граждан, кто должен возместить вред по более серьезным правонарушениям, — десять тысяч.

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