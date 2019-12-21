Из Крыма не могут выехать полторы тысяч севастопольских должников по алиментам

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Регионы Крыма: Севастополь
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Всего в регионе в отношении пяти тысяч неплательщиков действуют постановления о временном ограничении права выезда за пределы РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечено, что благодаря временному ограничению права выезда в 2019 году взыскано более семидесяти миллионов, из них в пользу детей — более восьми миллионов рублей.
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Напомним, что сегодня размер долга, ограничивающий выезд за границу, составляет тридцать тысяч рублей. А для граждан, кто должен возместить вред по более серьезным правонарушениям, — десять тысяч.
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Сегодня: Организатор подпольного казино в Ялте отделался штрафом в полторы тысячи долларов. Ялтинский городской суд приговорил организатора подпольных азартных игр к двум годам лишения свободы условно и штрафу.
Сегодня: Задержанному в Украине севастопольскому «единоросу» грозит пять лет тюрьмы. Прокуратура Автономной Республики Крым в Херсонской области передала в суд уголовное дело против задержанного на материковой Украине в начале декабря Игоря Кучерявого.
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