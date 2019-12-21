Автобусный маршрут №50 в Симферополе отдали «Крымтроллейбусу»

Маршрут №50 «Центральный рынок – Давыдовка» в Симферополе с сегодняшнего дня обслуживается низкопольными автобусами КАВЗ государственного предприятия «Крымтроллейбус».

Об этом журналистам сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

«Было поручение главы республики по поводу обслуживания автобусного маршрута №50 в Симферополе. Много было жалоб по качеству обслуживания, техническому и санитарному состоянию подвижного состава. Соответственно, были претензионные работы между заказчиком и перевозчиком. Была сделана заявка Симферополем на подбор нового перевозчика. В связи с тем, что сейчас «Крымтроллейбус» как раз закупил автобусы, с сегодняшнего дня данный маршрут обслуживается «Крымтроллейбусом», – рассказал глава Минтранса.

По словам Карпова, на данный момент идет «обкатка» маршрута. Сегодня по нему курсируют пять автобусов, в случае необходимости количество машин на маршруте будет увеличено.

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«По паспорту было 10 единиц транспорта, но они были маленькие. Мы сейчас, исходя из расписания, запустили пять больших автобусов. Расписание мы соблюдаем. Если такого количества единиц будет мало, то, соответственно, будем добавлять», – сказал министр.Низкопольные автобусы КАВЗ предназначены для перевозки более 80 пассажиров, работают на природном газе, оснащены кондиционерами.

В октябре этого года «Крымтроллейбус» получил более 40 автобусов ЛиАЗ и КАвЗ. Автобусы вместимостью более 80 пассажиров ориентированы на перевозки маломобильных групп граждан, оснащены кондиционерами, камерами видеонаблюдения и системой ГЛОНАСС.

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