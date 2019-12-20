Знаменитый колокол в Херсонесе готовят к реставрации

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Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в следующем году начнет проектирование реставрации знаменитого Туманного колокола, который в XVIII веке был отлит из металла турецких пушек и подарен Севастополю в честь основания города и флота.

Как сообщили в пресс-службе заповедника, планируется бережная реставрация нескольких памятников непосредственно на территории «Херсонеса Таврического».

Сейчас создается 3D-модель и уже идет реконструкция сетей во Владимирском соборе. Проект реставрации крепости Чембало уже направлен на согласование в Минкульт. В планах – проектирование реставрации Туманного колокола, Уваровской базилики (собор VI века) и подземного храма.

«Например, подземный храм (V век н. э. или ранее) не реставрировался с момента его открытия археологами. Планируются работы по принципу частичной реставрации и консервации», — рассказали в пресс-службе музея-заповедника.

Ранее директор музея Елена Морозова отмечала, что в приведении «в порядок» нуждается не только колокол, но и пилоны, балка, балюстрада со смотровой площадкой».

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Для сохранности объекта пришлось зафиксировать язык, так как удары создают вибрацию, которая влияет на весь колокол. За последние 20 лет он звонил дважды: в честь 240-летия колокола в 2018 году и 16 апреля 2019 года после пожара, серьезно повредившего собор Парижской Богоматери, в знак солидарности.

Туманный колокол весит 2 тонны 400 кг. Он подвешен в арке, установленной на берегу моря.

Колокол был отлит из металла трофейных турецких пушек в XVIII веке и в 1803 году передан Севастополю в честь основания города и Черноморского флота, он размещался в Херсонесском монастыре. Сохранилась надпись, что колокол изготовлен в Таганроге в 1778 году.

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