Высохший в Севастополе пруд снова наполнят водой

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом во время заседания городского правительства сообщила и. о. начальника главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.
«В 2019 уже получены средства на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта дамбы. Документы находится на экспертизе. Капитальный ремонт планируем начать в первом квартале 2020 года», - сказала она.
По словам Гавриловой, пруд связан с местной рекой и подземными источниками. Его наполнение может занять несколько лет.
«Все зависит от паводка… Восстановление водного объекта будет проходить не один год», - подчеркнула она.
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Как ранее сообщалось, в ноябре этого года в социальных сетях и СМИ активно обсуждалось высыхание пруда в районе севастопольского села Орлиного (часто его местоположение указывается вблизи села Кизилового).
Пруд Туристский был образован в верховьях реки Байдарка в 1954 году как противоэрозионный с дальнейшим использованием на орошение, но этой осенью внезапно исчез. Как выяснил корреспондент РИА Новости Крым, местные власти приняли решение сделать сброс воды во избежание аварийной ситуации – размыва плотины и затопления территории, на которой проживают жители села Орлиное, в паводкоопасный период.
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