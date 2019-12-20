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Власть -> Экология

Высохший в Севастополе пруд снова наполнят водой

Пятница
20 декабря 2019
14:00

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
20 декабря 2019


Севастопольский пруд Туристский, который в этом году был осушен из-за риска прорыва дамбы, начнет наполняться водой в следующем году.

Об этом во время заседания городского правительства сообщила и. о. начальника главного управления природных ресурсов и экологии Севастополя Юлия Гаврилова.

«В 2019 уже получены средства на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта дамбы. Документы находится на экспертизе. Капитальный ремонт планируем начать в первом квартале 2020 года», - сказала она.

По словам Гавриловой, пруд связан с местной рекой и подземными источниками. Его наполнение может занять несколько лет.

«Все зависит от паводка… Восстановление водного объекта будет проходить не один год», - подчеркнула она.

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Как ранее сообщалось, в ноябре этого года в социальных сетях и СМИ активно обсуждалось высыхание пруда в районе севастопольского села Орлиного (часто его местоположение указывается вблизи села Кизилового).

Пруд Туристский был образован в верховьях реки Байдарка в 1954 году как противоэрозионный с дальнейшим использованием на орошение, но этой осенью внезапно исчез. Как выяснил корреспондент РИА Новости Крым, местные власти приняли решение сделать сброс воды во избежание аварийной ситуации – размыва плотины и затопления территории, на которой проживают жители села Орлиное, в паводкоопасный период. 

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