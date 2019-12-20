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Власть -> Развитие Крыма

Возле аэропорта под Симферополем хотят высадить более тысячи сосен

Пятница
20 декабря 2019
10:54

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
20 декабря 2019


Власти Крыма сообщают о планах «масштабной высадки» хвойных деревьев вблизи аэропорта Симферополя.

Об этом сообщается на сайте правительства Крыма.

«Сегодня активно разрабатывается проект по высадке более тысячи сосен в поселке Аэрофлотский», – сказал крымский вице-премьер Андрей Рюмшин.

По его информации, обсуждается возможность лесопосадки хвойных деревьев на площади более пяти гектаров.

Рюмшин утверждает, что в районе лесопаркового участка Симферопольского лесничества поселка Аэрофлотский, в результате многократных пожаров, болезней и воздействия вредителей посадки сильно пострадали и частично уничтожены.

Читайте: Власти рассказали о ходе модернизации «Крымского титана»

Ранее сообщалось, что в предновогодний период Минприроды Крыма усилило контроль за незаконной вырубкой хвойных насаждений на полуострове.

Министерство природных ресурсов и экологии России исключило крымскую сосну из списка растений, занесенных в Красную книгу. После этого власти Крыма заявили, что будут выращивать сосну Палласа к новогодним праздникам и продавать деревья за пределы Крыма.

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