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Власть -> Порты Крыма

Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

Пятница
20 декабря 2019
11:50

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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20 декабря 2019


Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

© unian.net

С 21 по 24 декабря судовладельцам стоит отказаться от выхода судов в акваторию Крымского моста.

Об этом предупреждает Минтранс РФ.

«В период с 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ», - говорится на сайте министерства.

Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Читайте: Власти Крыма: паромов из Турции не было ни вчера, ни сегодня, и завтра тоже не будет

Как сообщалось, что Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Первый поезд на полуостров пустят из Петербурга. Старт движению будет дан 23 декабря, 25 декабря состав прибудет Севастополь. Первый поезд из Москвы отправится в Симферополь 24 декабря с Казанского вокзала.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 10 декабря 2019: В Крыму пообещали летом запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию. Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» планируют запустить по маршруту Феодосия–Ялта летом 2020 года.

Пятница, 6 декабря 2019: Минтранс Крыма назвал имя нового главы Крымских морских портов. Министерство транспорта Республики Крым озвучило имя нового руководителя госпредприятия «Крымские морские порты».

Понедельник, 2 декабря 2019: Судно «Князь Владимир» будет совершать круизы по непризнанным территориям. Бывший автомобильный паром, называемый сейчас круизным судном «Князь Владимир» в тестовом режиме вошел в порт Сухума.

Суббота, 23 ноября 2019: Власти Крыма: паромов из Турции не было ни вчера, ни сегодня, и завтра тоже не будет. Порты и инфраструктура Крыма готовы к возобновлению паромного сообщения с Турцией и другими странами, однако фактически оно пока не началось, сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/vlasti-rossii-sovetujut-sudam-otoiti-ot-krymskogo-mosta-vo-vremya-prohozhdeniya-po-nemu-poezdov-126076/

 
 

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