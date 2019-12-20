Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов

© unian.net

С 21 по 24 декабря судовладельцам стоит отказаться от выхода судов в акваторию Крымского моста.

Об этом предупреждает Минтранс РФ.

«В период с 00:00 21.12.2019 по 23:59 24.12.2019 не рекомендуется выход судов в акваторию Крымского моста в связи с проведением технологических работ», - говорится на сайте министерства.

Ранее президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Читайте: Власти Крыма: паромов из Турции не было ни вчера, ни сегодня, и завтра тоже не будет

Как сообщалось, что Ростехнадзор подтвердил технологическую готовность железнодорожной части Крымского моста. Росавтодор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Первый поезд на полуостров пустят из Петербурга. Старт движению будет дан 23 декабря, 25 декабря состав прибудет Севастополь. Первый поезд из Москвы отправится в Симферополь 24 декабря с Казанского вокзала.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 10 декабря 2019 : В Крыму пообещали летом запустить скоростную комету из Ялты в Феодосию. Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета» планируют запустить по маршруту Феодосия–Ялта летом 2020 года.

Пятница, 6 декабря 2019 : Минтранс Крыма назвал имя нового главы Крымских морских портов. Министерство транспорта Республики Крым озвучило имя нового руководителя госпредприятия «Крымские морские порты».

Понедельник, 2 декабря 2019 : Судно «Князь Владимир» будет совершать круизы по непризнанным территориям. Бывший автомобильный паром, называемый сейчас круизным судном «Князь Владимир» в тестовом режиме вошел в порт Сухума.

Суббота, 23 ноября 2019 : Власти Крыма: паромов из Турции не было ни вчера, ни сегодня, и завтра тоже не будет. Порты и инфраструктура Крыма готовы к возобновлению паромного сообщения с Турцией и другими странами, однако фактически оно пока не началось, сообщил ТАСС министр транспорта Крыма Сергей Карпов.