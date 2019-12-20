В Ялте закрыли выставочный зал Союза художников

Выставочный зал Союза художников в Ялте обещают отреставрировать и сделают доступным для маломобильных категорий граждан, сообщает пресс-служба администрации Ялты.

Ранее в социальных сетях была опубликована информации о закрытии зала, и о передаче его Симферопольскому художественному музею.

Союз художников Ялты ранее эмоционально отреагировали на эту новость.

«Нас 53 человека членов Союза художников Ялты. Сейчас зал передан Симферопольскому художественному музею, дальнейшие планы музея никому не известны. Известно только, что зал опечатают и закроют. Где теперь нам делать выставки - не знает никто», - написала в социальных сетях заслуженный художник Крыма Элеонора Щеглова.

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По ее информации, новогодняя выставка ялтинских художников отменена.

«Еще весной 2018 года крымские власти передали его музею. Были долгие суды с владельцем - Союзом художников Украины. Теперь суды закончены, и симферопольский художественный музей вступает в свои права», - пишет она.

В администрации Ялты в свою очередь пояснили, что помещение подлежит ремонту. При этом подчеркивается, что музей в Симферополе готов провести ранее планировавшуюся новогоднюю выставку ялтинских художников в начале 2020 года.

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