В Ялте задержали россиянина, позарившегося на чужие пять миллионов рублей

В Крыму задержали мужчину из Воронежа, подозреваемого в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области.

По информации ведомства, в июне текущего года в полицию Воронежа обратился 51-летний местный житель, который сообщил, что его знакомый занял у него пять миллионов рублей и не вернул в положенный срок.

Злоумышленником оказался 48-летний мужчина, который длительное время скрывался от своего кредитора и сотрудников полиции, постоянно меняя свое место жительства.

В результате следственных действий сотрудники полиции получили оперативную информацию о возможном месте нахождения подозреваемого. В итоге мужчину задержали в Ялте и доставили в местный отдел полиции. Задержанный частично признал вину. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. На данный момент воронежцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

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