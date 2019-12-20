В Ялте успешно уничтожили почти 15 килограммов итальянского мяса

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Ялта
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Так называемую «санкционку» обнаружили во время проверки склада ООО «Континент».
— В отношении вышеуказанной продукции собственниками не была предоставлена информация об оформлении сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке, — сообщили в Россельхознадзоре.
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Изъятое мясо сожгли в печи-инсинераторе «Хурикан-150».
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Сегодня: В Севастополе за сбыт наркотиков осудили восемь членов ОПГ. Нахимовский районный суд Севастополя признал восьмерых местных жителей виновными в совершении нескольких десятков особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков.
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