В Ялте успешно уничтожили почти 15 килограммов итальянского мяса

В Ялте сотрудники Россельхознадзора выявили более 14,99 кг мясной продукции, запрещенной к ввозу и подлежащей уничтожению.

Так называемую «санкционку» обнаружили во время проверки склада ООО «Континент».

— В отношении вышеуказанной продукции собственниками не была предоставлена информация об оформлении сертификатов и иных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность продукции, а на самой продукции отсутствовала маркировка на русском языке, — сообщили в Россельхознадзоре.

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Изъятое мясо сожгли в печи-инсинераторе «Хурикан-150».

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