В Севастополе за сбыт наркотиков осудили восемь членов ОПГ

Нахимовский районный суд Севастополя признал восьмерых местных жителей виновными в совершении нескольких десятков особо тяжких преступлений, связанных со сбытом наркотиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Следователи выяснили, что представители преступного сообщества вели свою деятельность с 2013 года. Эксперты доказали их причастность к более чем 20 преступлениям. Суд признал восьмерых севастопольцев виновными по двум статьям уголовного кодекса: организация преступной группировки и сбыт наркотиков.

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«Суд приговорил каждого из них к наказанию в виде реального лишения свободы на срок от шести до 24 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении ведомства.

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