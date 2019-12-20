В Севастополе за сбыт наркотиков осудили восемь членов ОПГ

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
Регионы Крыма: Севастополь
Новости за:
2019
Декабрь 2019
20 декабря 2019
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
Следователи выяснили, что представители преступного сообщества вели свою деятельность с 2013 года. Эксперты доказали их причастность к более чем 20 преступлениям. Суд признал восьмерых севастопольцев виновными по двум статьям уголовного кодекса: организация преступной группировки и сбыт наркотиков.
Читайте: В Крыму приговорили организатора заказного убийства
«Суд приговорил каждого из них к наказанию в виде реального лишения свободы на срок от шести до 24 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в сообщении ведомства.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Крымчанам придется платить больше за покупки в зарубежных онлайн-магазингах. С 1 января снижается лимит на беспошлинный ввоз товаров из-за границы на территорию Евразийского экономического союза с 500 до 200 евро за одну посылку, сообщила исполняющая обязанности заместителя начальника Севастопольской таможни Галина Соничева.
Сегодня: В Крыму проверят условия хранения новогодней пиротехники. Во время предновогодних рейдов по местам хранения и реализации пиротехнических изделий сотрудники МЧС проверят системы пожарной сигнализации, наличие первичных средств тушения, наличие лицензий и сертификатов на пиротехнику.
Сегодня: «Крымгазсети» хотят взыскать 55,5 млн рублей с «Титановых инвестиций». Арбитражный суд Республики Крым принял к рассмотрению иск госпредприятия «Крымгазсети» о взыскании 55,5 млн рублей с ООО «Титановые инвестиции».
Вчера: Поющий символ Ялты пес Мухтар попался службе отлова безнадзорных животных. Пес Мухтар, который каждый вечер «поет» вместе с трубачом на набережной Ялты, в среду не появился на своем обычном месте: собаку внезапно забрала служба отлова, передает «КП Крым».
Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/v-sevastopole-za-sbyt-narkotikov-osudili-vosem-chlenov-opg-126065/
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ
В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
14:00 Высохший в Севастополе пруд снова наполнят водой
13:36 В Севастополе за сбыт наркотиков осудили восемь членов ОПГ
13:08 Крымчанам придется платить больше за покупки в зарубежных онлайн-магазингах
12:40 В Ялте задержали россиянина, позарившегося на чужие пять миллионов рублей
12:14 В Севастополе магазины грабил семейный подряд
11:50 Власти России советуют судам отойти от Крымского моста во время прохождения по нему поездов
11:24 Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом
10:54 Возле аэропорта под Симферополем хотят высадить более тысячи сосен