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Власть -> Детские сады, школы, ВУЗы

В Севастополе вводят дополнительный маткапитал

Пятница
20 декабря 2019
06:33

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
20 декабря 2019


С 2020 года в Севастополе введут региональный материнский капитал.

Право на дополнительные выплаты будут иметь женщины с российским гражданством, которые живут в Севастополе более года, и если среднедушевой доход семьи не превышает двух с половиной прожиточных минимумов.

Деньги будут давать матерям, родившим второго ребенка с января 2019 года. Также выплата положена тем женщинам, которые родили первого ребенка, но в семье уже есть усыновленный.

Читайте: В детсаду Симферополя малышей кормили подозрительным мясом

Объем выплаты составляет 100 тысяч рублей и не будет меняться в зависимости от количества детей.

Право на выплату возникает после того, как ребенку исполнится один год. При этом региональный маткапитал будет давать дополнительно к другим пособиям. Эта доплата никак не влияет на семейный маткапитал, который семья получает в соответствии с федеральным законодательством.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 декабря 2019: Крымский подросток украл детскую коляску в симферопольской поликлинике. Полицейские задержали 15-летнего жителя Первомайского района Крыма, который совершил кражу детской коляски на территории симферопольской поликлиники.

Вторник, 17 декабря 2019: В Севастополе две школы оштрафованы за приобретение рабочих тетрадей за счет родителей. По результатам проверки прокуратуры Гагаринского района Севастополя две школы оштрафованы за нарушение права на образование.

Среда, 11 декабря 2019: В детсаду Симферополя малышей кормили подозрительным мясом. В ходе проверки регионального отделения Общероссийского народного фонда в симферопольском детском саду №16 выявили 25 кг мяса с нарушением маркировки.

Среда, 11 декабря 2019: В одной из школ Симферополя отравились дети. Управление образования администрации Симферополя проведет проверку по факту отравления учащихся в одной из школ крымской столицы.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/v-sevastopole-vvodyat-dopolnitelnyi-matkapital-126060/

 
 

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