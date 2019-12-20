В Севастополе вводят дополнительный маткапитал

Использованы материалы: Новости Крыма, Примечания
Регионы Крыма: Севастополь
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Право на дополнительные выплаты будут иметь женщины с российским гражданством, которые живут в Севастополе более года, и если среднедушевой доход семьи не превышает двух с половиной прожиточных минимумов.
Деньги будут давать матерям, родившим второго ребенка с января 2019 года. Также выплата положена тем женщинам, которые родили первого ребенка, но в семье уже есть усыновленный.
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Объем выплаты составляет 100 тысяч рублей и не будет меняться в зависимости от количества детей.
Право на выплату возникает после того, как ребенку исполнится один год. При этом региональный маткапитал будет давать дополнительно к другим пособиям. Эта доплата никак не влияет на семейный маткапитал, который семья получает в соответствии с федеральным законодательством.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вторник, 17 декабря 2019: Крымский подросток украл детскую коляску в симферопольской поликлинике. Полицейские задержали 15-летнего жителя Первомайского района Крыма, который совершил кражу детской коляски на территории симферопольской поликлиники.
Вторник, 17 декабря 2019: В Севастополе две школы оштрафованы за приобретение рабочих тетрадей за счет родителей. По результатам проверки прокуратуры Гагаринского района Севастополя две школы оштрафованы за нарушение права на образование.
Среда, 11 декабря 2019: В детсаду Симферополя малышей кормили подозрительным мясом. В ходе проверки регионального отделения Общероссийского народного фонда в симферопольском детском саду №16 выявили 25 кг мяса с нарушением маркировки.
Среда, 11 декабря 2019: В одной из школ Симферополя отравились дети. Управление образования администрации Симферополя проведет проверку по факту отравления учащихся в одной из школ крымской столицы.
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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/v-sevastopole-vvodyat-dopolnitelnyi-matkapital-126060/
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