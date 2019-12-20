В Севастополе вводят дополнительный маткапитал

С 2020 года в Севастополе введут региональный материнский капитал.

Право на дополнительные выплаты будут иметь женщины с российским гражданством, которые живут в Севастополе более года, и если среднедушевой доход семьи не превышает двух с половиной прожиточных минимумов.

Деньги будут давать матерям, родившим второго ребенка с января 2019 года. Также выплата положена тем женщинам, которые родили первого ребенка, но в семье уже есть усыновленный.

Читайте: В детсаду Симферополя малышей кормили подозрительным мясом

Объем выплаты составляет 100 тысяч рублей и не будет меняться в зависимости от количества детей.

Право на выплату возникает после того, как ребенку исполнится один год. При этом региональный маткапитал будет давать дополнительно к другим пособиям. Эта доплата никак не влияет на семейный маткапитал, который семья получает в соответствии с федеральным законодательством.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 декабря 2019 : Крымский подросток украл детскую коляску в симферопольской поликлинике. Полицейские задержали 15-летнего жителя Первомайского района Крыма, который совершил кражу детской коляски на территории симферопольской поликлиники.

Вторник, 17 декабря 2019 : В Севастополе две школы оштрафованы за приобретение рабочих тетрадей за счет родителей. По результатам проверки прокуратуры Гагаринского района Севастополя две школы оштрафованы за нарушение права на образование.

Среда, 11 декабря 2019 : В детсаду Симферополя малышей кормили подозрительным мясом. В ходе проверки регионального отделения Общероссийского народного фонда в симферопольском детском саду №16 выявили 25 кг мяса с нарушением маркировки.

Среда, 11 декабря 2019 : В одной из школ Симферополя отравились дети. Управление образования администрации Симферополя проведет проверку по факту отравления учащихся в одной из школ крымской столицы.