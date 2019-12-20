В Севастополе не смогли найти подрядчиков для большинства объектов

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Врио главы Севастополя Михаил Развожаев признал, что в городе не нашли подрядчиков для «многих важных объектов».

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«К сожалению, для многих важных объектов так и не удалось до конца года определить подрядчиков. Мы поставили максимальные обеспечительные меры (банковские гарантии) чтобы не допустить к стройкам аферистов, есть проблемы и с качеством выполненных проектов. Поэтому торги не состоялись», – отметил Развожаев.

Он при этом указал, что не ставит целью «любой ценой найти кого-то, чтобы отдать деньги и отчитаться за кассовое «освоение» средств».

«Есть задача найти качественных партнеров и построить объекты. Деньги перейдут на следующий год, будем оперативно восстанавливать необходимые ресурсы в бюджете 2020-го года и продолжать работу по поиску достойных исполнителей. Часть работ в следующем году планируем поручить нашему ГУПу «Севастопольстройпроект», – добавил глава города.

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Ранее сообщалось, что правительство России обещает увеличить финансирование Крыма. В частности, власти добавили 1,977 млрд рублей на «Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя». Таким образом ФЦП будет составлять 961,2 млрд рублей.

Российская ФЦП для Крыма и Севастополя была принята правительством России в 2014 году. Изначально она была рассчитана до 2020 года. Позже в программу неоднократно вносились корректировки с увеличением размера финансирования.

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Сегодня : Знаменитый колокол в Херсонесе готовят к реставрации. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в следующем году начнет проектирование реставрации знаменитого Туманного колокола, который в XVIII веке был отлит из металла турецких пушек и подарен Севастополю в честь основания города и флота.

Вчера : Реконструкцию набережной в Евпатории остановили на год. Реконструкция набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории приостановлена из-за действий подрядчика, который не выполнил до конца взятые на себя обязательства.

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