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Власть -> Развитие Крыма

В Севастополе не смогли найти подрядчиков для большинства объектов

Пятница
20 декабря 2019
17:09

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Регионы Крыма: Севастополь

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20 декабря 2019


В Севастополе не смогли найти подрядчиков для большинства объектов

© Крым.реалии

Врио главы Севастополя Михаил Развожаев признал, что в городе не нашли подрядчиков для «многих важных объектов».

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке.

«К сожалению, для многих важных объектов так и не удалось до конца года определить подрядчиков. Мы поставили максимальные обеспечительные меры (банковские гарантии) чтобы не допустить к стройкам аферистов, есть проблемы и с качеством выполненных проектов. Поэтому торги не состоялись», – отметил Развожаев.

Он при этом указал, что не ставит целью «любой ценой найти кого-то, чтобы отдать деньги и отчитаться за кассовое «освоение» средств».

«Есть задача найти качественных партнеров и построить объекты. Деньги перейдут на следующий год, будем оперативно восстанавливать необходимые ресурсы в бюджете 2020-го года и продолжать работу по поиску достойных исполнителей. Часть работ в следующем году планируем поручить нашему ГУПу «Севастопольстройпроект», – добавил глава города.

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Ранее сообщалось, что правительство России обещает увеличить финансирование Крыма. В частности, власти добавили 1,977 млрд рублей на «Федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя». Таким образом ФЦП будет составлять 961,2 млрд рублей.

Российская ФЦП для Крыма и Севастополя была принята правительством России в 2014 году. Изначально она была рассчитана до 2020 года. Позже в программу неоднократно вносились корректировки с увеличением размера финансирования.

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Сегодня: Возле аэропорта под Симферополем хотят высадить более тысячи сосен. Власти Крыма сообщают о планах «масштабной высадки» хвойных деревьев вблизи аэропорта Симферополя.

Сегодня: Знаменитый колокол в Херсонесе готовят к реставрации. Музей-заповедник «Херсонес Таврический» в следующем году начнет проектирование реставрации знаменитого Туманного колокола, который в XVIII веке был отлит из металла турецких пушек и подарен Севастополю в честь основания города и флота.

Вчера: Реконструкцию набережной в Евпатории остановили на год. Реконструкция набережной имени Валентины Терешковой в Евпатории приостановлена из-за действий подрядчика, который не выполнил до конца взятые на себя обязательства.

Среда, 18 декабря 2019: Власти рассказали о ходе модернизации «Крымского титана». Модернизация производства на химическом заводе «Крымский титан» в Армянске идет по плану, сбоев в работе предприятия нет.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/v-sevastopole-ne-smogli-naiti-podryadchikov-dlya-bolshinstva-obektov-126057/

 
 

Развитие Крыма

В Севастополе не смогли найти подрядчиков для большинства объектов

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