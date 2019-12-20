В Севастополе магазины грабил семейный подряд

Как сообщает пресс-служба севастопольского управления Росгвардии, злоумышленницами являются мать и дочь 1970 и 1999 годов рождения.

Их заподозрила в краже охрана строительного супермаркета, которая вызвала правоохранителей. Те по прибытию заметили погоню — девушки убегали от продавцов и охранников по улице.

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Сотрудники магазина отмечают, что этих двоих уже видели в маркете несколько недель назад. Тогда они тоже присвоили товары. Женщины при этом утверждают, что ничего не крали.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня : В Ялте задержали россиянина, позарившегося на чужие пять миллионов рублей. В Крыму задержали мужчину из Воронежа, подозреваемого в краже в особо крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области.

Вчера : Полицейские поймали в Феодосии серийного дачного вора. Крымские полицейские задержали мужчину, совершившего семь краж из дачных домиков в Феодосии.

Вторник, 17 декабря 2019 : В Севастополе на остановке зарезали человека. Убийство произошло на остановке «Улица Генерала Хрюкина» поздним вечером 16 декабря. Молодого человека ударили ножом в сердце.

Вторник, 17 декабря 2019 : В Симферополе бомж купил мобильный за билеты «Банка приколов». В Симферополе гражданин без определенного места жительства приобрел мобильный телефон, подсунув продавцу вместо настоящих денег билеты «Банка приколов».