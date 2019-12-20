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Власть -> Транспорт Крыма

В РФ с нового года введут особый вид обязательной маркировки авто

Пятница
20 декабря 2019
18:56

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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20 декабря 2019


С 2020 года автовладельцы будут обязаны за свой счет наносить особую идентификационную маркировку на автомобиль, в случае если WIN-код автомобиля на кузове прочитать невозможно.

Об этом сообщает «Коммерасант» со ссылкой постановление правительства, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. 

Согласно документу, если идентификационный номер (WIN-код) на кузове или раме прочитать невозможно из-за коррозии, ремонта, подделки, то автовладелец будет обязан за свой счет нанести дублирующую маркировку.

В постановлении также детально описана процедура. После выявления «стертого» номера, на машину устанавливаются специальные бирки или пломбы. После чего документы необходимо отправить в ОВД.

Далее полиция отправляет машину в экспертно-криминалистический центр, и если криминала за этой машиной не замечено, то автовладельцу нужно будет обратиться в специальную компанию, заводу-изготовителю авто или в орган по сертификации для нанесения маркировки.

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После нанесения маркировки нужно будет также внести изменения в паспорт транспортного средства и получить в ГИБДД новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

А вот вопрос о стоимости такой процедуры пока остается открытым. По данным экспертов, предположительная стоимость маркировки будет колебаться от пяти до 20 тысяч рублей.

Возможно, что в дальнейшем правительство установит предельный тариф.

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Вчера: Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте. В Симферополе новогодний троллейбус будет курсировать по маршруту № 10 «Арбатская – Заводское». В Ялте троллейбус выйдет на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское». В Алуште троллейбус будет курсировать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок».

 

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/v-rf-s-novogo-goda-vvedut-osobyi-vid-obyazatelnoi-markirovki-avto-126081/

 
 

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