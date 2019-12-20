В РФ с нового года введут особый вид обязательной маркировки авто

С 2020 года автовладельцы будут обязаны за свой счет наносить особую идентификационную маркировку на автомобиль, в случае если WIN-код автомобиля на кузове прочитать невозможно.

Об этом сообщает «Коммерасант» со ссылкой постановление правительства, подписанного премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Согласно документу, если идентификационный номер (WIN-код) на кузове или раме прочитать невозможно из-за коррозии, ремонта, подделки, то автовладелец будет обязан за свой счет нанести дублирующую маркировку.

В постановлении также детально описана процедура. После выявления «стертого» номера, на машину устанавливаются специальные бирки или пломбы. После чего документы необходимо отправить в ОВД.

Далее полиция отправляет машину в экспертно-криминалистический центр, и если криминала за этой машиной не замечено, то автовладельцу нужно будет обратиться в специальную компанию, заводу-изготовителю авто или в орган по сертификации для нанесения маркировки.

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После нанесения маркировки нужно будет также внести изменения в паспорт транспортного средства и получить в ГИБДД новое свидетельство о регистрации транспортного средства.

А вот вопрос о стоимости такой процедуры пока остается открытым. По данным экспертов, предположительная стоимость маркировки будет колебаться от пяти до 20 тысяч рублей.

Возможно, что в дальнейшем правительство установит предельный тариф.

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