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В Крыму проверят условия хранения новогодней пиротехники

Пятница
20 декабря 2019
09:55

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
2019
Декабрь 2019
20 декабря 2019


Во время предновогодних рейдов по местам хранения и реализации пиротехнических изделий сотрудники МЧС проверят системы пожарной сигнализации, наличие первичных средств тушения, наличие лицензий и сертификатов на пиротехнику.

Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.

С целью защиты населения от чрезвычайных ситуаций и травматизма в местах проведения новогодних праздников и в местах с массовым пребыванием людей сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Симферополю провели проверку точек продажи пиротехники, где реализация данной продукции осуществляется в течение всего года.

В ходе рейдов инспекторы обращали внимание на наличие систем пожарной сигнализации, первичных средств тушения, лицензий, сертификатов на пиротехнические изделия. В дополнение провели инструктажи по действиям в случае возникновения пожара и вручили памятки о соблюдении норм пожарной безопасности.

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Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что в новогодней атмосфере праздников не стоит забывать о своей безопасности и безопасности окружающих людей и применять пиротехническую продукцию строго с соблюдением инструкции по применению.

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