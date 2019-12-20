В Крыму проверят условия хранения новогодней пиротехники

РАЗВИТИЕ СЮЖЕТА: Аксенов решил запретить сосны на Новый год В Севастополь завозят новогодние елки из Ульяновской области России Крымских спасателей переведут в режим повышенной готовности Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте У берегов Крыма установят подводную новогоднюю елку
Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Республике Крым.
С целью защиты населения от чрезвычайных ситуаций и травматизма в местах проведения новогодних праздников и в местах с массовым пребыванием людей сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Симферополю провели проверку точек продажи пиротехники, где реализация данной продукции осуществляется в течение всего года.
В ходе рейдов инспекторы обращали внимание на наличие систем пожарной сигнализации, первичных средств тушения, лицензий, сертификатов на пиротехнические изделия. В дополнение провели инструктажи по действиям в случае возникновения пожара и вручили памятки о соблюдении норм пожарной безопасности.
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Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что в новогодней атмосфере праздников не стоит забывать о своей безопасности и безопасности окружающих людей и применять пиротехническую продукцию строго с соблюдением инструкции по применению.
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