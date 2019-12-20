В Крыму на пожаре погиб человек

За прошедшие сутки на полуострове потушили восемь пожаров, три из них были в жилом секторе.

Об этом сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В результате одного человека удалось спасти и еще один крымчанин погиб.

— Всего, с начала года ликвидировано 3704 пожара, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, — отметил Сергей Шахов.

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По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидирован 5199 пожаров, гибель составила 79 человек, эвакуировано 908, спасено 129 человек.

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