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Происшествия -> Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

В Крыму на пожаре погиб человек

Пятница
20 декабря 2019
08:49

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Новости за:
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Декабрь 2019
20 декабря 2019


За прошедшие сутки на полуострове потушили восемь пожаров, три из них были в жилом секторе.

Об этом сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.

В результате одного человека удалось спасти и еще один крымчанин погиб.

— Всего, с начала года ликвидировано 3704 пожара, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, — отметил Сергей Шахов.

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По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидирован 5199 пожаров, гибель составила 79 человек, эвакуировано 908, спасено 129 человек.

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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/v-krymu-na-pozhare-pogib-chelovek-126074/

 
 

Происшествия, несчастные случаи, ДТП, пожары

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