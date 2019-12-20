В Крыму на пожаре погиб человек

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
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Об этом сообщил Министр чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Шахов.
В результате одного человека удалось спасти и еще один крымчанин погиб.
— Всего, с начала года ликвидировано 3704 пожара, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора, — отметил Сергей Шахов.
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По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидирован 5199 пожаров, гибель составила 79 человек, эвакуировано 908, спасено 129 человек.
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