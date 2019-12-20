В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену

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В пятницу утром на 21-м километре трассы Ялта-Севастополь в районе Алупки произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Виновником оказался водитель BMW, который выехал на встречную полосу.

Об этом сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте. Как пояснили в крымском ГИБДД, водитель BMW не справился с управлением.

«Водитель, управляя автомобилем BMW с прицепом, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. BMW продолжил движение и столкнулся с KIA Ceed», - рассказали в пресс-службе ведомства.

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При ударе об KIA от BMW оторвался прицеп, который задел приезжавшую мимо Mazda, а автомобиль виновника врезался в подпорную стену.

По предварительным данным, пострадал только водитель BMW.

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