В Крыму иномарка протаранила три машины и врезалась в стену

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте. Как пояснили в крымском ГИБДД, водитель BMW не справился с управлением.
«Водитель, управляя автомобилем BMW с прицепом, выехал на полосу для встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем Volkswagen Polo. BMW продолжил движение и столкнулся с KIA Ceed», - рассказали в пресс-службе ведомства.
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При ударе об KIA от BMW оторвался прицеп, который задел приезжавшую мимо Mazda, а автомобиль виновника врезался в подпорную стену.
По предварительным данным, пострадал только водитель BMW.
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