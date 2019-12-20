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Власть -> Земельные вопросы

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

Пятница
20 декабря 2019
19:33

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

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20 декабря 2019


В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

© Новости Крыма

Пока в центре Киева продолжаются акции протеста против принятия закона о продаже земли, украинские экономисты и юристы рассуждают о том, каким образом будет продаваться земля в Крыму и в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках» после их возвращения в состав Украины.

Так, заместитель директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский высказался по этому вопросу в эфире одного из украинских телеканалов.

«Думаю, что если мы договоримся о том, как этот процесс (продажи земли – ред.) будет происходить на неоккупированных территориях, то тогда будет понятно, какую модель мы будем вводить на этих землях (в Крыму и Донбассе – ред.) после деоккупации. Если это будут какие-то земли, которые были национализированы оккупантами, то они должны быть возвращены государству Украина. Если это частные сделки, нужно смотреть законность этих решений», – сказал Яблоновский.

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По его словам, на «деоккупированных» территориях Крыма и Донбасса должны работать фермеры, которые «владеют этой землей, а не арендуют ее».

Украинский экономист также выразил мнение, что после возвращения этих территорий земля там будет дешевой, но со временем вырастет в цене.

Новости Крыма сообщали ранее:

Понедельник, 16 декабря 2019: Спор за землю в Севастополе закончился уголовным делом. Решение Качинского поселкового Совета, представленное в суде как доказательство претензий на земельный участок, оказалось фальшивым.

Вторник, 10 декабря 2019: Российские военные не будут возвращать Севастополю прибрежную зону. О том, что обещание Михаила Развожаева забрать у Минобороны пляжи не будет выполнено, сообщает ForPost со ссылкой на ответ департамента имущественных отношений. По словам чиновников, военные отказались открывать пляж «Таврида» для гражданских.

Воскресенье, 8 декабря 2019: Севастополь исследует свои земли сельхозназначения до конца этого года. Первые 1 тыс га земель сельскохозяйственного назначения будут обследованы до конца этого года.

Суббота, 30 ноября 2019: В Крыму проведена кадастровая оценка недвижимости. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует, что в 2019 году проведена государственная кадастровая оценка объектов недвижимости.

 

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Земельные вопросы

В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

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