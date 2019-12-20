В Киеве рассказали, как будут продавать землю в Крыму по новому Закону

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Пока в центре Киева продолжаются акции протеста против принятия закона о продаже земли, украинские экономисты и юристы рассуждают о том, каким образом будет продаваться земля в Крыму и в так называемых «Донецкой и Луганской народных республиках» после их возвращения в состав Украины.

Так, заместитель директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский высказался по этому вопросу в эфире одного из украинских телеканалов.

«Думаю, что если мы договоримся о том, как этот процесс (продажи земли – ред.) будет происходить на неоккупированных территориях, то тогда будет понятно, какую модель мы будем вводить на этих землях (в Крыму и Донбассе – ред.) после деоккупации. Если это будут какие-то земли, которые были национализированы оккупантами, то они должны быть возвращены государству Украина. Если это частные сделки, нужно смотреть законность этих решений», – сказал Яблоновский.

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По его словам, на «деоккупированных» территориях Крыма и Донбасса должны работать фермеры, которые «владеют этой землей, а не арендуют ее».

Украинский экономист также выразил мнение, что после возвращения этих территорий земля там будет дешевой, но со временем вырастет в цене.

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