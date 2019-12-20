В Евпатории женщина погибла под поездом

В Евпатории машинист тепловоза насмерть сбил женщину, сообщает пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

По информации ведомства, причиной трагедии стал сильный туман, из-за которого машинист не увидел женщину на железнодорожных путях. Погибшей оказалась 60-летняя жительница Евпатории.

Сотрудники ведомства обратили внимание на то, что поезд может развивать скорость до 180 км/ч, а тормозной путь составляет от 700 метров. Поэтому необходимо быть внимательнее и осторожнее переходить железную дорогу в специально отведенных для этого местах.

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Ранее сообщалось, что в конце июня в районе станции Багерово на востоке Крыма поезд сбил 25-летнего местного жителя.

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