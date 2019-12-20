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Власть -> Власть по-крымски

В администрации Симферополя появится восьмой заместитель главы

Пятница
20 декабря 2019
16:05

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
20 декабря 2019


Депутаты горсовета Симферополя согласовали кандидатуру Эмиля Мамедиева на должность заместителя главы администрации крымской столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

В администрации Симферополя отметили, что новый заместитель будет курировать вопросы труда и социальной защиты, спорта, молодежной политики, спорта, туризма и культурного наследия.

«Депутатским корпусом принято решение о согласовании назначения Эмиля Мамедиева на должность заместителя администрации Симферополя. В должность он сегодня еще не вступит, потому что должна пройти процедура принятия на работу», - отметили в пресс-службе горсовета.

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На сессии присутствовали 26 депутатов, которые единогласно одобрили Мамедиева на этот пост.

Ранее он занимал должность начальника отдела по межнациональным отношениям администрации Симферополя. В конце 2018 года стал замглавы администрации Феодосии.

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