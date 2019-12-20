Украинский вице-премьер пообещал «принести европейские стандарты в Крым»

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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«Не зря я решил приехать именно сюда, ведь наша цель заключается в том, чтобы европейские стандарты качества жизни, в конце концов, дошли и на временно оккупированные территории. Это и Донбасс, и Крым. Я глубоко убежден, что крымская проблема является одним из ключевых приоритетов и мы должны постоянно о ней говорить, постоянно искать пути ее решения. Поэтому именно здесь, именно сегодня я выступаю. Мы пересечем эту черту и принесем туда тоже европейские стандарты жизни», – сообщил вице-премьер.
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19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак».
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Вчера: Украина открыла сервисную зону на админгранице с Крымом. На админгранице Крыма с Херсонской областью 19 декабря вице-премьер министр Украины Дмитрий Кулеба открыл сервисную зону на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Каланчак».
Вчера: Евросоюз официально продлил на полгода санкции против России. Европейский Союз 19 декабря официально объявил о продлении санкций против России на следующие полгода.
Вчера: Путин подтвердил свое участие в открытии движения поездов в Крым. Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Москве подтвердил свое участие в церемонии запуска движения поездов по железнодорожной части Крымского моста.
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