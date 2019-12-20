Украинские хозяева имущества в Крыму уплатили в бюджет 40 млн рублей

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В текущем году налоговики Крыма взыскали с украинских организаций и физических лиц, владеющих объектами недвижимости на территории республики, порядка 40 миллионов рублей.

Об этом сообщил начальник крымского управления Федеральной налоговой службы Роман Наздрачев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«В результате рейдов, которые проводились налоговыми органами в течение 2019 года, на учет поставлено более полутора тысяч объектов недвижимого имущества. Сумма составила порядка 40 миллионов рублей дополнительных платежей в бюджет», – сообщил Наздрачев.

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В этом году УФНС Крыма сформировала реестр граждан Украины – владельцев земельных участков и объектов недвижимости в Крыму, не платящих налоги в казну республики. По словам Наздрачева, граждане Украины, владеющие земельными участками и объектами недвижимости в Крыму, — «сложная категория работы с точки зрения контрольных мероприятий», но «очень перспективный участок работы с точки зрения объема налоговых поступлений в бюджет».

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