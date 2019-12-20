Три четверти вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.
«По данным на 15 декабря, с начала 2019 года на единый номер «112» поступило 222 264 вызова. Три четверти – 177 764 вызова, являются отказом, сбросом или ошибочным», – говорится в сообщении.
Отмечается, что в экстренные службы были перенаправлены 39 083 вызова, из них около 15 894 – в «скорую помощь», 16 654 – в полицию, 2078 – в пожарную охрану, 754 – в экстренную службу газовых сетей.
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МЧС приступило к тестированию в Крыму системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» в конце осени 2017 года.
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