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Власть -> Суды, прокуратура, полиция

Три четверти вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными

Пятница
20 декабря 2019
14:27

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
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20 декабря 2019


Три четверти вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными

© Новости Крыма

Более 175 тысяч вызовов на экстренный номер «112» в Крыму оказались случайными.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

«По данным на 15 декабря, с начала 2019 года на единый номер «112» поступило 222 264 вызова. Три четверти – 177 764 вызова, являются отказом, сбросом или ошибочным», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в экстренные службы были перенаправлены 39 083 вызова, из них около 15 894 – в «скорую помощь», 16 654 – в полицию, 2078 – в пожарную охрану, 754 – в экстренную службу газовых сетей.

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МЧС приступило к тестированию в Крыму системы вызова экстренных служб по единому номеру «112» в конце осени 2017 года.

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