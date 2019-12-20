Силовые упражнения помогут сохранить прочность костей при похудении

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Диета в пожилом возрасте несет некоторые опасности

Пожилые люди, которые страдают от лишнего веса, могут прибегать к диетам для похудения. От истончения костей их защитят силовые упражнения, выяснили американские ученые. Свою работу они опубликовали в Journal of Bone and Mineral Research.

Попытки пожилых людей похудеть при помощи диеты связаны с повышенным риском истончения и ломкости костей. Кроме того, они могут вести к существенной потере мышечной массы. Физические упражнения, в свою очередь, укрепляют кости, снижают риск падений и переломов. Однако врачи пока не определили оптимальный режим тренировок для таких людей.

Исследователи случайным образом распределили 141 человека с ожирением в одну из четырех групп:

1 диета и выполнение только аэробных упражнений,

2 диета и выполнение только силовых упражнений,

3 диета и выполнение обоих типов упражнений,

4 контрольная группа.

Средний возраст участников составил 70 лет, их ИМТ (индекс массы тела) на момент начала исследования – 30 или более.

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В течение 26 недель участники первых трех групп консультировались с диетологами и тренировались под наблюдением специалистов по часу три раза в неделю. Для них были разработаны индивидуальные планы питания, рассчитанные на дефицит от 500 до 750 калорий в день.

В то же время контрольная группа лишь посетила несколько учебных занятий по здоровому питанию.

За время исследования участники всех трех групп потеряли около 9% массы тела по сравнению с 1% в контрольной группе.

При измерении плотности костей на бедре было выявлено, что она меньше снизилась у людей, которые выполняли силовые упражнения сами по себе или в сочетании с аэробными тренировками.

«При прохождении терапии по снижению веса пациенты должны выполнять как можно больше силовых упражнений для защиты от потери костной массы. Силовые упражнения должны быть как минимум умеренными по интенсивности», – рассказал старший автор исследования Деннис Вильяреал (Dennis Villareal).

Кроме того, силовые упражнения также были связаны с меньшим снижением мышечной массы.

Автор статьи Валерия Сема

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