Россия согласилась выплатить Украине деньги по решению Стокгольмского арбитража

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Россия согласилась выплатить Украине три миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража, пишут агентство Reuters и российские СМИ со ссылкой на свои источники, сообщает Радіо Свобода.

По их данным, эта выплата должна стать частью соглашения по результатам переговоров России и Украины о транзите газа.

В «Нафтогаз Украины» в ответ на просьбу Радіо Свобода подтвердить или опровергнуть данную информацию посоветовали написать запрос.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж сообщил, что присудил «Нафтогазу» 4,6 миллиарда долларов. С учетом решения по другому спору и процентов «Газпром» должен выплатить украинской компании более 2,56 млрд долларов. Россия оспаривает это решение.

19 декабря президент России Владимир Путин заявил, что необходимо «выходить» из решения Стокгольмского арбитража и «искать приемлемое для всех решение, в том числе и для Украины».

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Ранее сообщалось, что Украина и Россия достигли принципиального соглашения по транзиту газа.

28 февраля 2018 года компания НАК «Нафтогаз Украины» сообщила о победе в Стокгольмском арбитраже над российским газовым монополистом, компанией «Газпром» в споре о компенсации за недопоставленные «Газпромом» объемы газа для транзита. «Газпром» заявил о несогласии с решением Стокгольмского арбитража, а затем объявил о намерении расторгнуть контракт, срок которого истекает в конце 2019 года. Специалисты считают, что в случае нежелания «Нафтогаза» прекращать действие контракта судебная волокита будет продолжаться не один год.

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