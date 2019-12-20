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Власть -> Армия и флот

Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом

Пятница
20 декабря 2019
11:24

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии

Новости за:
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20 декабря 2019


Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом

© ТАСС

Российские летчики на истребителях Су-30СМ и фронтовых бомбардировщиков Су-24М провели «воздушные дуэли» в небе над Крымом.

Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

«В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полеты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев. Завершением мероприятия боевой подготовки стало проведение летчиками дуэльных упражнений на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа», – говорится в сообщении.

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По информации командования, в учении было задействовано шесть российских самолетов.

Накануне экипажи российских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 в ходе летно-тактического учения провели «воздушный бой» в небе над Крымом.

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