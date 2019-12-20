Российские летчики провели «воздушные дуэли» над Крымом

Использованы материалы: Новости Крыма, Крым.реалии
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Об этом сообщает пресс-служба Черноморского флота России.
«В ходе учебно-тренировочных полетов молодые асы выполнили полеты по одиночному плану, а также в составе пар и звеньев. Завершением мероприятия боевой подготовки стало проведение летчиками дуэльных упражнений на встречных курсах с отработкой элементов сложного пилотажа», – говорится в сообщении.
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По информации командования, в учении было задействовано шесть российских самолетов.
Накануне экипажи российских самолетов Су-27СМ и Су-30М2 в ходе летно-тактического учения провели «воздушный бой» в небе над Крымом.
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Среда, 18 декабря 2019: Офицер из Севастополя погиб на «Адмирале Кузнецове». Одним из погибших во время пожара на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» оказался севастополец Виктор Измайлов. Как на своей странице в Facebook пишет ветеран ВМФ Григорий Апресов, офицер погиб, спасая рабочих.
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