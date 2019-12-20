Прогноз погоды в Крыму на пятницу 20 декабря

Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 5 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 53 до 97 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Сайт Погода в Крыму (pogoda-v-krymy.ru) предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 20 декабря.

В Симферополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 70 процентов. Ветер южный до 1 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 13, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Ялте пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 83 процентов. Ветер восточный до 3 м/с. Температура воздуха днем от 6 до 10, ближайшей ночью от 6 до 8 градусов выше нуля.

В Севастополе пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 82 процентов. Ветер юго-восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 12, ближайшей ночью от 10 до 11 градусов выше нуля.

В Феодосии пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 81 до 94 процентов. Ветер южный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 9 до 10, ближайшей ночью от 9 до 11 градусов выше нуля.

В Керчи пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 85 процентов. Ветер восточный до 6 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 8, ближайшей ночью от 7 до 9 градусов выше нуля.

В Евпатории пасмурно, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 79 процентов. Ветер восточный до 1 м/с. Температура воздуха днем от 10 до 11, ближайшей ночью от 10 до 12 градусов выше нуля.

В Джанкое пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 92 процентов. Ветер восточный до 4 м/с. Температура воздуха днем от 5 до 13, ближайшей ночью от 7 до 8 градусов выше нуля.

В Армянске пасмурно с прояснениями, осадков не ожидается. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов. Ветер восточный до 7 м/с. Температура воздуха днем от 7 до 9, ближайшей ночью от 8 до 9 градусов выше нуля.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 8 до 11 градусов тепла. По городам: в Евпатории - 10, в Керчи - 9, в Новом Свете - 10, в Севастополе - 11, в Учкуевке - 11, в Феодосии - 10, в Ялте - 11, на мысе Казантип в Азовском море - 9, на мысе Фиолент - 10 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 12, в Египте - 25, на Кипре - 20, в Одессе - 7, в Сочи - 14, в Турции - 20, в Хорватии - 17 градусов выше нуля.

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Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера : Прогноз погоды в Крыму на четверг 19 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 13, ближайшей ночью от 7 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 38 до 92 процентов. Скорость ветра будет достигать 5 м/с.

Среда, 18 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на среду 18 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 7 до 14, ближайшей ночью от 8 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 33 до 96 процентов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.

Вторник, 17 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на вторник 17 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 4 до 14, ближайшей ночью от 6 до 12 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 45 до 94 процентов. Скорость ветра будет достигать 8 м/с.

Понедельник, 16 декабря 2019 : Прогноз погоды в Крыму на понедельник 16 декабря. Сегодня в Крыму ожидается сухая погода без осадков. Температура воздуха днем составит от 3 до 12, ближайшей ночью от 4 до 11 градусов выше нуля. Влажность воздуха на полуострове в течение дня от 44 до 90 процентов. Скорость ветра будет достигать 9 м/с.