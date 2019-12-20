Площадь Бакальской косы в Крыму сокращается из-за добычи песка

© Крым.реалии

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что исследования показали сокращение площади Бакальской косы из-за добычи песка.

Он отметил, что обратился в Министерство природных ресурсов и экологии России с просьбой поручить Федеральному агентству по недропользованию досрочно прекратить действие лицензии на добычу песка.

По словам Аксенова, этой проблемой также занимается сенатор из аннексированного Крыма Ольга Ковитиди.

«Подобные проекты должны учитывать интересы и планы социально-экономического развития регионов. Это должно быть прописано в федеральном законе. Кроме того, по данной проблеме мною направлено обращение в Генпрокуратуру России», – добавил Аксенов.

В Крыму активисты добиваются остановки промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка «Бакальская коса». По информации местных жителей, с начала 2015 года площадь парка из-за разработки уменьшилась на 8 гектаров. В Минприроды Крыма уверяют, что лицензию на добычу песка не выдавали. В Раздольненской администрации заявляли о том, что продолжают обращаться во все компетентные инстанции с требованием прекратить добычу песка

Читайте: Крым теряет позиции в экологическом рейтинге

Бакальская коса расположена на северо-западном побережье Крыма на территории Раздольненского района. С 2000 года коса имеет статус регионального ландшафтного парка, ее протяженность – около 12 километров. Активисты из близлежащих населенных пунктов обращают внимание на то, что в последние годы коса заметно сузилась и уходит под воду.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вторник, 17 декабря 2019 : В Крыму думают, что мусорная ситуация начнет улучшаться с февраля. Улучшение качества уборки мусора и строительство сортировочных предприятий в Крыму начнется в следующем году после принятия новой территориальной схемы обращения с отходами.

Понедельник, 16 декабря 2019 : Строительство набережной в Саках нарушит местную экосистему. Строительство набережной в Саках вдоль улицы Морская нарушит местную экосистему и может уничтожить естественный береговой ландшафт.

Воскресенье, 15 декабря 2019 : Крым теряет позиции в экологическом рейтинге. Крым теряет позиции в экологическом рейтинге: по итогам осени республика опустилась на две строчки ниже летнего уровня.

Суббота, 14 декабря 2019 : Пленка нефтепродуктов обнаружена в море у набережной Керчи. Инспекторы министерства экологии и природных ресурсов обнаружили пятна нефтепродуктов в море у набережной Керчи.