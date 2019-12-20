Пассажирам поезда «Таврия» будут подавать чай в подстаканниках с Крымским мостом

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) – показал дизайн фирменных подстаканников, в которым будут подавать чай пассажирам поездов «Таврия». На них изображен Крымский мост.

Пассажиры первых двух поездов в Крым получат такие подстаканники в подарок.

«Эти подстаканники – железнодорожная традиция с нашей символикой – «Таврией». Их в подарок получат пассажиры первых двух поездов. Также они будут в использовании на поездах», – рассказали в пресс-службе ГСЭ.

На традиционном подстаканнике выбито объемное изображение фарватерных арок Крымского моста и поезд, проезжающий по железнодорожной части. Также на подстаканниках есть новый логотип поезда и надпись «Таврия».

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В компании пообещали, что фирменные подстаканники из новых крымских поездов можно будет приобрести в качестве сувенира.

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