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Власть -> Транспорт Крыма

На площади Нахимова в Севастополе запретили парковку транспорта

Пятница
20 декабря 2019
17:41

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Севастополь

Новости за:
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20 декабря 2019


На период с 20 декабря 2019 по 10 января 2020 года вводятся временные ограничения остановки и стоянки транспортных средств на площади Нахимова.

Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Исключение сделано для автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий.

Также будет введено временное ограничение движения всех видов транспорта на участке по улице Ленина (от дома № 9) до проспекта Нахимова (до пересечения с ул. Айвазовского) 21 декабря с 17:30 до 17:45.

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Дополнительно будет обеспечена беспрерывная работа городского общественного транспорта по окончанию концертных программ на площади Нахимова 21 и 31 декабря 2019-го, в том числе в отдаленных внутригородских муниципальных образований Севастополя.

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