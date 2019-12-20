На площади Нахимова в Севастополе запретили парковку транспорта

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
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Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
Исключение сделано для автотранспорта экстренных спецслужб, технической группы и участников мероприятий.
Также будет введено временное ограничение движения всех видов транспорта на участке по улице Ленина (от дома № 9) до проспекта Нахимова (до пересечения с ул. Айвазовского) 21 декабря с 17:30 до 17:45.
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Дополнительно будет обеспечена беспрерывная работа городского общественного транспорта по окончанию концертных программ на площади Нахимова 21 и 31 декабря 2019-го, в том числе в отдаленных внутригородских муниципальных образований Севастополя.
Новости Крыма сообщали ранее:
Сегодня: Пассажирам поезда «Таврия» будут подавать чай в подстаканниках с Крымским мостом. Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым – компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) – показал дизайн фирменных подстаканников, в которым будут подавать чай пассажирам поездов «Таврия». На них изображен Крымский мост.
Вчера: Крымчане могут воспользоваться услугами лоукостера Ryanair. Лоукост-авиакомпания Ryanair начала регулярные полеты из Международного аэропорта «Херсон», расположенного всего в 60 км от границы Крыма. 17 декабря она выполнила первый рейс, доставив в Херсон на самолете Boeing пассажиров из польского Кракова.
Вчера: Новогодние троллейбусы будут курсировать по Симферополю, Алуште и Ялте. В Симферополе новогодний троллейбус будет курсировать по маршруту № 10 «Арбатская – Заводское». В Ялте троллейбус выйдет на маршрут №1 «Троллейбусная станция – Красноармейское». В Алуште троллейбус будет курсировать по маршруту №2 «Троллейбусная станция – Профессорский уголок».
Среда, 18 декабря 2019: Власти рассказали сколько будет стоить проезд в междугородних автобусах в Крыму. В Крыму установили тариф на проезд в автобусах по междугородним маршрутам с 2020 года.
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http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/na-ploshadi-nahimova-v-sevastopole-zapretili-parkovku-transporta-126085/
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