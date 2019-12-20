Москва выделила 100 млн на газификацию домов в Севастополе

Правительство Москвы в рамках сотрудничества с Севастополем выделило городу почти 100 млн рублей на газификацию многоквартирных домов в 2020 году.

Об этом во время заседания городского правительства сообщил и. о. директора департамента городского хозяйства Евгений Горлов.

«В рамках сотрудничества между правительством Севастополя и правительством Москвы предусмотрено финансирование на проведение работ по газификации многоквартирных жилых домов Севастополя. На 2020 год запланирована общая сумма средств субсидий в размере 99 млн рублей», - сказал чиновник.

Правительство Севастополя приняло документ, который позволит управляющим компаниям города приступить к выполнению соответствующих работ.

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Как ранее сообщалось, в ближайшие три года Москва выделит Севастополю более 22 млрд рублей на ремонт и строительство объектов социальной сферы и инфраструктуры. В 2019 году в Севастополе за счет средств правительства Москвы будут реконструированы девять парков и скверов общей стоимостью 400 млн рублей.

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