Крымчанам придется платить больше за покупки в зарубежных онлайн-магазингах

С 1 января снижается лимит на беспошлинный ввоз товаров из-за границы на территорию Евразийского экономического союза с 500 до 200 евро за одну посылку, сообщила исполняющая обязанности заместителя начальника Севастопольской таможни Галина Соничева.

В настоящее время посылки из-за рубежа не облагаются пошлинами, если вес полученных за месяц посылок не больше 31 килограмма, а их общая стоимость не дороже 500 евро. При превышении этих рамок нужно заплатить в казну 30% от превышения стоимости или 4 евро за лишний килограмм.

С января 2020 года порог на территории Евразийского экономического союза снижается до 200 евро за одну посылку. Размер пошлины при этом составит 15% от превышения стоимости или 2 евро за сверхнормативный килограмм.

Таким образом, покупать на уже привычном «Алибаба» или Amazon дорогие вещи станет дороже - и это необходимо учитывать. Но при заказе чехла для телефона и любой другой продукции дешевле 200 евро - никаких дополнительных тревог испытывать не придется.

Также есть новости для граждан, желающих ввести из-за рубежа на территорию города-героя сумму более $100 000 – им придется предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств.

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«Например, документы о сделке купли-продажи, банковские документы о получении займа», – привела примеры Галина Соничева.

Стоит отметить, что Севастопольская таможня стала «таможней фактического контроля», и все таможенные декларации должны подаваться юридическими лицами в центр электронного декларирования. В Севастополе же осуществляются исключительно операции по фактическому контролю.

На товары, которые прибывают в Севастополь морем, должны подавать декларации в центр электронного декларирования в Новороссийске. На товары, прибывающие в Севастополь иным путем, – в центр, расположенный в Ростове-на-Дону.

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