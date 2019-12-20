Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ
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Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.
Отмечается, что помимо ООО «Винторг» на имущество винзавода претендовала еще одна компания из Московской области – ООО «Агри».
Симферопольский винзавод был основан более 55 лет назад. Занимается производством коньков и граппы. Предприятие входило в план приватизации госимущества Крыма на текущий год.
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Компания «Винторг» зарегистрирована в 2000 году в подмосковных Люберцах. Основная деятельность – оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.
Новости Крыма сообщали ранее:
Вчера: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам. Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.
Среда, 18 декабря 2019: В Крыму за месяц резко выросла безработица. Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.
Среда, 18 декабря 2019: Крымские предприниматели задолжали 388 миллионов рублей. Общая задолженность индивидуальных предпринимателей в Крыму по фиксированным страховым взносам в этом году составила 388 миллионов рублей.
Вторник, 17 декабря 2019: У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму. Холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM заявляет, что «не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма».
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