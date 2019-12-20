Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей

Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что помимо ООО «Винторг» на имущество винзавода претендовала еще одна компания из Московской области – ООО «Агри».

Симферопольский винзавод был основан более 55 лет назад. Занимается производством коньков и граппы. Предприятие входило в план приватизации госимущества Крыма на текущий год.

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Компания «Винторг» зарегистрирована в 2000 году в подмосковных Люберцах. Основная деятельность – оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.

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