Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Бизнес -> Крымский бизнес

Компания из Подмосковья купила Симферопольский винзавод за 250 млн рублей

Пятница
20 декабря 2019
15:12

Использованы материалы: Новости Крыма, Крыминформ

Новости за:
2019
Декабрь 2019
20 декабря 2019


Компания из Московской области ООО «Винторг» купила 100% акций АО «Симферопольский винодельческий завод» за 249,3 млн рублей.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные торгов.

Отмечается, что помимо ООО «Винторг» на имущество винзавода претендовала еще одна компания из Московской области – ООО «Агри».

Симферопольский винзавод был основан более 55 лет назад. Занимается производством коньков и граппы. Предприятие входило в план приватизации госимущества Крыма на текущий год.

Читайте: Власти Ялты предложили коммерсантам работать как на Кубани

Компания «Винторг» зарегистрирована в 2000 году в подмосковных Люберцах. Основная деятельность – оптовая торговля алкогольными напитками, кроме пива и пищевого этилового спирта.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крымские индивидуальные предприниматели задолжали 800 млн рублей по страховым взносам. Задолженность индивидуальных предпринимателей, работающих в Крыму, по страховым взносам составляет 800 млн рублей.

Среда, 18 декабря 2019: В Крыму за месяц резко выросла безработица. Уровень безработицы в Крыму в ноябре вырос на 15,5% по сравнению с октябрем, сообщила пресс-служба Крымстата.

Среда, 18 декабря 2019: Крымские предприниматели задолжали 388 миллионов рублей. Общая задолженность индивидуальных предпринимателей в Крыму по фиксированным страховым взносам в этом году составила 388 миллионов рублей.

Вторник, 17 декабря 2019: У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму. Холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM заявляет, что «не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма».

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/20/kompaniya-iz-podmoskovya-kupila-simferopolskii-vinzavod-za-250-mln-rublei-126047/

 
 

Крымский бизнес

У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму

У Ахметова отрицают контроль над турбизнесом в Крыму

Виноделам Крыма разрешат продавать вино на вокзалах

Виноделам Крыма разрешат продавать вино на вокзалах

Стоимость квартир на вторичном рынке Симферополя за год выросла на три процента

Стоимость квартир на вторичном рынке Симферополя за год выросла на три процента

Власти России: в Крыму на заправках льют суррогат

Власти России: в Крыму на заправках льют суррогат

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.