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Власть -> Коммунальное хозяйство

Жители Симферополя жалуются на организацию ремонтных работ в центре

Четверг
19 декабря 2019
07:10

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Симферополь

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Симферопольцы возмущены организацией ремонта центральных улиц столицы, которая привела к многочисленным заторам.

Об этом они массово пишут в соцсетях.

— Я не понимаю ход мыслей чиновников. Открыли Невского — закрыли Гагарина. Толстого стоит с утра до вечера. Но на перекрестке Толстого и Невского уже который раз вижу то технику, то какие-то работы. Итог — заторы на Толстого еще больше. Где логика? Где попытки анализа дорожной ситуации? Такое ощущение, что городом управляют младенцы, — возмущается в социальных сетях жительница крымской столицы Валентина.Также негодование горожан вызывает процесс нанесения разметки на дороги который почему-то приходится на вечерний час-пик.

— Час ехала два квартала из-за них. Обещали ночью делать работы, но нет, портят людям жизнь, — возмущается в Facebook еще одна жительница Симферополя Лидия.

Читайте: Аксенов рассказал, какие улицы отремонтируют в Симферополе

Напомним, ранее глава Крыма Сергей Аксенов потребовал, чтобы чиновники внимательнее подходили к процессу планирования ремонта улиц

— Обращаю внимание коллег на необходимость внимательного подхода к процессу планирования как самого ремонта, так и вопроса перекрытия улиц на ремонт. Наша основная задача – сделать жизнь крымчан и гостей полуострова как можно более комфортной, а не заставлять их простаивать в пробках или искать объезд по разбитым дорогам. В этой связи прошу подрядные организации совместно с Министерством транспорта Республики Крым и ГИБДД при формировании своих планов опираться не только на законодательство и здравый смысл, но и не забывать о тех, кто посещает Симферополь, — призвал Аксенов.

Новости Крыма сообщали ранее:

Сегодня: До конца года в Симферополе пообещали высадить сотни деревьев. В 2019 году новые зеленые насаждения появились в Гагаринском парке, сквере Потемкина, на улицах Мира, Киевская и Гаспринского, а также возле Государственного Совета Республики Крым.

Сегодня: В Севастополь завозят новогодние елки из Ульяновской области России. В Севастополе начали работать елочные базары.

Вчера: Госдума России одобрила продление поэтапного роста тарифов на газ в Крыму. Госдума во втором чтении одобрила продление особого регулирования тарифов на газ в Крыму и Севастополе до июля 2021 года.

Вчера: Власти Севастополя признали провал программы по переселению из аварийного жилья. Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев признал, что власти не смогли стопроцентно выполнить программу по расселению жителей из ветхого и аварийного жилья.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/zhiteli-simferopolya-zhalujutsya-na-organizatsiju-remontnyh-rabot-v-tsentre-126000/

 
 

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