Новости Крыма в Facebook Новости Крыма в Твиттере RSS-лента Новостей Крыма
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ  • Курсы валют в Крыму

Новости Крыма - крымская служба новостей

Новости Крыма - крымская служба новостей

Власть -> Финансы и бизнес

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Четверг
19 декабря 2019
17:02

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

© Новости Крыма

Задолженность крымчан по налогам в текущем году выросла на 30% – с 3,2 млрд рублей до 4,5 млрд рублей.

Об этом сообщил руководитель управления Федеральной Налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Прирост налогового долга составил 1,3 миллиарда рублей во все уровни бюджетной системы. Это не может не настораживать», – сказал глава ведомства.

По данным УФНС Крыма, большую половину этой суммы составляет задолженность по страховым взносам – 776 млн рублей. Темп роста долга по данным платежам составил 228%.

Читайте: Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах

Также 305 млн рублей составляет задолженность по НДС, 220 млн рублей – по акцизным платежам.

По словам Наздрачева, по итогам 2019 года из Крыма во все уровни бюджетной системы РФ поступит 120 млрд рублей налогов.

«Если в Крыму собирается 120 миллиардов рублей налогов, то 4,5 миллиарда оседает в задолженности. Уровень собираемости налоговых платежей в республике составляет 96,2%», – констатировал руководитель ведомства.

Новости Крыма сообщали ранее:

Вчера: Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха. Московское акционерное общество «Фирма Гунас» стало победителем аукциона по продаже АО «Морской нефтяной терминал» (феодосийская нефтебаза).

Вчера: Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах. Депутаты Госдумы РФ приняли закон о продлении льгот для виноделов Крыма и Севастополя до 2023 года, а также разрешили продажу алкоголя на вокзалах и аэропортах полуострова.

Вчера: В Феодосии утвердили трехлетний бюджет. Феодосийский городской совет утвердил проект бюджета на 2020 и плановый период 2021-2022 годов. Депутаты единогласно поддержали документ на внеочередном пленарном заседании.

Вчера: Шесть промышленных предприятий Крыма получили субсидию на сумму свыше 29 млн рублей. Шесть промышленных предприятий Крыма были субсидированы на сумму свыше 29 млн рублей.

 

Постоянный адрес статьи:
http://news.allcrimea.net/news/2019/12/19/vlasti-vstrevozheny-krymchane-perestali-platit-nalogi-126042/

 
 

Финансы и бизнес

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха

Крупнейшая нефтебаза Крыма досталась структурам беглого украинского олигарха

Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах

Власти России разрешили продавать крымское вино на вокзалах

Правительство России добавило Крыму почти два млрд рублей

Правительство России добавило Крыму почти два млрд рублей

 НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Загрузка...

 ЧТО ПРОИСХОДИТ В КРЫМУ

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети
СЮЖЕТ
Санкции

В Крыму назвали странную причину почему на полуостров не заходят российские торговые сети

Тренды недели

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Новый глава партии «Яблоко» рассказал о судьбе референдума в Крыму

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Зеленский рассказал, что сделает после возвращения Крыма

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Егерей бывшего президента Украины выгоняют с мыса Айя в Крыму

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Крымчанам придется перерегистрировать свои сим-карты

Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
Нумерология
Новости от KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра Синема Сити (Киев).

Сегодня в Крыму

 
© 2019 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (http://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

РЕКЛАМА НА САЙТЕ

Обратная связь  |  Полный архив

Политика конфидициальности
Отказ от ответственности.