Власти встревожены: крымчане перестали платить налоги

Использованы материалы: Новости Крыма, РИА Крым
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Об этом сообщил руководитель управления Федеральной Налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«Прирост налогового долга составил 1,3 миллиарда рублей во все уровни бюджетной системы. Это не может не настораживать», – сказал глава ведомства.
По данным УФНС Крыма, большую половину этой суммы составляет задолженность по страховым взносам – 776 млн рублей. Темп роста долга по данным платежам составил 228%.
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Также 305 млн рублей составляет задолженность по НДС, 220 млн рублей – по акцизным платежам.
По словам Наздрачева, по итогам 2019 года из Крыма во все уровни бюджетной системы РФ поступит 120 млрд рублей налогов.
«Если в Крыму собирается 120 миллиардов рублей налогов, то 4,5 миллиарда оседает в задолженности. Уровень собираемости налоговых платежей в республике составляет 96,2%», – констатировал руководитель ведомства.
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