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Власть -> Коммунальное хозяйство

В Ялте начали эвакуировать брошенные автомобили

Четверг
19 декабря 2019
18:17

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство

Регионы Крыма: Ялта

Новости за:
2019
Декабрь 2019
19 декабря 2019


Курортную столицу Крыма очищают от брошенных автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так 18 декабря убрали машину с улицы Пионерская, которая стояла напротив отделения ЗАГС.

Собственника автомобиля определить не удалось, так как у него отсутствовали регистрационные знаки транспортных средств. «Железный конь» был эвакуирован на штрафплощадку по адресу: ул. Дарсановская, 5.

По информации помощника главы администрации города Ялта Сейрана Меметова, данная работа проводится по распоряжению главы администрации города Ивана Имгрунта силами МУП «Ялтагортранс», территориальных органов и управляющих компаний.

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— В настоящее время в Ялте формируется реестр брошенных автомобилей. В случае отсутствия собственника они будут эвакуирован, — подчеркнул Сейран Меметов.

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