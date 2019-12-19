В Ялте начали эвакуировать брошенные автомобили

Курортную столицу Крыма очищают от брошенных автомобилей.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так 18 декабря убрали машину с улицы Пионерская, которая стояла напротив отделения ЗАГС.

Собственника автомобиля определить не удалось, так как у него отсутствовали регистрационные знаки транспортных средств. «Железный конь» был эвакуирован на штрафплощадку по адресу: ул. Дарсановская, 5.

По информации помощника главы администрации города Ялта Сейрана Меметова, данная работа проводится по распоряжению главы администрации города Ивана Имгрунта силами МУП «Ялтагортранс», территориальных органов и управляющих компаний.

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— В настоящее время в Ялте формируется реестр брошенных автомобилей. В случае отсутствия собственника они будут эвакуирован, — подчеркнул Сейран Меметов.

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