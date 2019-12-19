В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

Использованы материалы: Новости Крыма, Крымское информационное агентство
Регионы Крыма: Севастополь
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19 декабря 2019
© Крымское информационное агентство
Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.
Очевидцы описывают ситуацию так: водитель иномарки решил проучить рабочего, сидевшего за рулем экскаватора за то, что он не уступил дорогу. Но тот, в свою очередь, разозлился и обрушил ковш на легковой автомобиль.
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В результате ДТП пострадали два человека.
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