В Севастополе водитель экскаватора ковшом раздавил иномарку

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В Севастополе вечером 18 декабря в районе улицы Большой Морской водитель экскаватора обрушил ковш на легковой автомобиль Audi.

Об этом очевидцы сообщают в соцсетях.

Очевидцы описывают ситуацию так: водитель иномарки решил проучить рабочего, сидевшего за рулем экскаватора за то, что он не уступил дорогу. Но тот, в свою очередь, разозлился и обрушил ковш на легковой автомобиль.

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В результате ДТП пострадали два человека.

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