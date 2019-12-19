В Севастополе обследуют затонувшую подлодку

Утонувшую в Севастополе лодку Б-380 «Святой князь Георгий» вместе с плавучим доком ПД-16 оттолкали буксирами к причальной стенке.

Их обследовали водолазы водолазы и роботы. Вскоре специальной созданной комиссии с участием представителей флота и ВПК предстоит выбрать, что эффективнее: поднять объект или разрезать его на части под водой.

По данным источников в военном ведомстве, возможно, что лодку будут демонтировать на 13-м судоремонтном заводе Черноморского флота, к которому приписан затонувший док.

По информации штаба Южного военного округа, плавучий док и находившийся в нем корпус подводной лодки выведены из эксплуатации флота более 10 лет назад и подлежат утилизации.

Затопление могло произойти по причине технического состояния дока, эксплуатация и ремонт которого невозможны. Плавдок был построен на Николаевском судостроительном заводе и спущен на воду в 1939 году. Во Второй мировой войне доком был проведен ремонт на 189 боевых судах. 42 члена экипажа ПД-16 были награждены орденами и медалями СССР.

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Субмарина Б-380 была последней в славной плеяде БДЭПЛ проекта 641Б «Сом», от которой остались три музейных экземпляра: в Москве, Тольятти и Гамбурге.

«Святой князь Георгий» первоначально назывался «Горьковским комсомольцем», был принят в состав флота в 1982 г. и в море выходил всего два раза — в 1984-м. После чего в 1991 году встал на капитальный ремонт, который через 28 лет закончился у причальной стенки в порту Севастополя.

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